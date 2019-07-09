آخر النهار

تصدر الجزء السابع من سلسلة أفلام الحركة والمغامرة والخيال العلمي سبايدر مان والذي جاء تحت عنوان «سبايدر مان: فار فروم هوم» أو (سبايدر مان: بعيدا عن المنزل) إيرادات السينما بأميركا الشمالية هذا الأسبوع، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما. وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من توم هولاند، وصامويل جاكسون، وجيك جيلنهال وماريسا تومي، إيرادات بلغت 93?6 مليون دولار. وتراجع إلى المركز الثاني الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة والكوميديا والمغامرة «توي ستوري» أو (حكاية لعبة)،والذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من توم هانكس وتيم ألين وأني بوتس، محققا إيرادات بلغت 34?3 مليون دولار. واحتل المركز الثالث فيلم الكوميديا والخيال والموسيقى «يسترداي» أو (أمس)، والذي يشارك في بطولته هيماش باتيل وليلي جيمز وصوفيا دي مارتينو، محققا إيرادات بلغت 10?75 ملايين دولار.

