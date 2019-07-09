آخر النهار

أعلن الفنان طارق العلي عن وجود عمل قادم وهو مسلسل «المتزوجون» مع الفنانة هند البلوشي ومشاركة عدد من الفنانين وقد عرض عليه اكثر من عمل آخر وأكد أن أي منتج يعرض عليه عملاً للمشاركة فان باب المشاركة مفتوح حتى لا يزعل منه أي منتج جاء ذلك خلال استضافته في البرنامج الاذاعي «السالفة» وقدمها كلا من محمد الوسمي ومبارك الشطي وهو من اعداد دلال العياف ورشا الفهد واخراج عبدالوهاب الصلاحات .

وقال ايضا: اتمنى من البعض ان يعرف طبيعة عمل الفنان وهو مثل اللاعب وذلك الأمر ليس عملا وهذا ما حصل معي من لبس في الموضوع من خلال عملي في الاعلام والقضاء العادل حسم الامر مع العلم ان هناك مسؤولاً ثقل علي ولهذا السبب استقلت من الاعلام ووزير الاعلام شخص مميز وانسان متفهم وعندما نتحدث يستمع عن بعض الامور وهذا ليس معناه ان هناك عداوة ولكن اللي يزعلني هو عدم الاحترام والتقليل من شأني.

وبسؤاله عن مستوى المسرح قال : انا راض عن مستوى المسرح طالما هناك جمهور يحضر ومتابع لما نقدمه كفنانين وعلى الوضع المسرحي اللي عندنا فهو «زين» ولوجود الرقابة فاننا كمسرح «نلف وندور» على مواضيع معينة لوجود محاذير من قبل الجهات الرقابية واطالب كفنان من الجهات ان تضع لنا الاستراتيجية التي نسير عليها. وأضاف أيضا: اتمنى من الاعضاء والوزراء ان يحضروا المسرح وليس عندما ندعوهم فانهم يكتفون بارسال ابنائهم لان المسرح للكبار وبعدها يقول النائب «نما الى علمي» ومن كان يحضر الى المسرح النائب السابق مبارك الخرينج. وعن الخروج عن النص قال: الخروج عن النص يعتبر للاضافة وبعض الاحيان من يخرج عن النص «يجيب العيد» ويحقق الهدف وليس أي شخص يستطيع ان يخرج عن النص لان هناك امكانات معينة يجب ان تتوفر في الفنان ومنها الكاريزما . وعن نقابة الفنانين قال: نحاول مع أسرة النقابة ان نقابل الجهات المعنية حتى يتم تفعيل الدور الخاص بها وسوف نبدأ الأمر مع الأخ رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

