آخر النهار

لسنا ضد أن يتزامن مهرجان «الناشئة والطفولة» مع مهرجان مسرح الطفل، ولكن مع مساحات أكبر من التنسيق في المواعيد والعروض، خصوصا، ان هذا المهرجان أو ذاك، هما تحت مظلة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

يوم السبت السادس من يوليو الحالي، شهد تداخلاً في المواعيد، فتحت مظلة مهرجان الناشئة والطفولة عرضت مسرحية «ون أوون» على مسرح عبدالحسين عبد الرضا، وفي الحين ذاته عرضت مسرحية «الباندا» ضمن عروض المهرجان العربي لمسرح الطفل على مسرح الدسمة.

ونتساءل وبكثير من التقدير للجهود المبذولة ألم يكن بالإمكان التواصل بين قيادات هذا المهرجان أو ذاك، لوضع تصور لجدول مشترك، بحيث يتم الاستفادة من جميع الفعاليات، ومنح وصلة لجمهور مسرح الطفل وعشاقه للمشاهدة والمتابعة والاستمتاع.

ما حدث، يمثل حالة من الخلل والتي لايمكن تجاوزها أو تبريرها، إلا بشيء واحد، ان المسافة بين الإدارات والقطاعات تبدو بعيدة.. وهي عكس ذلك تماماً.. ولتجاوز تلك المفردات التي تشير الى الخلل، ما أحوجنا ان نتوقف وبكثير من الاحترافية، التي عهدناها بالمجلس وقياداته وكوادره أمام ذلك الحادث..وذلك التداخل في المواعيد المتشابهة شكلاً ومضموناً.

إن الدعوة لأن نتجاوز.. وننطلق إلى آفاق أبعد من التعاون والحوار المشترك، من أجل فعل ثقافي خاص بالطفل يحصد ثماره الجميع.

وعلى المحبة نلتقي

