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«البعض يذهب للمأذون مرتين» على طريقة كريم عبدالعزيز


يعقد الفنان المصري كريم عبدالعزيز جلسات عمل مُكثّفة حالياً مع أسرة فيلم «البعض يذهب للمأذون مرتين»، وهو الاسم المبدئي لفيلمه الجديد، المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المرشحين للعمل ومعاينة أماكن التصوير. الفيلم من إخراج أحمد الجندي في أول تعاون له كمخرج صريح مع كريم عبدالعزيز، حيث سبق أن تعاون معه كمخرج مساعد في فيلم «واحد من الناس» عام 2006. بخلاف ذلك، ينتظر كريم، طرح فيلمه «الفيل الأزرق 2» في عيد الأضحى المقبل الذي يشاركه بطولته نيللي كريم، وهند صبري، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.


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