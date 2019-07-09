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أكد الفنان محمد عاشور ان مسرحية «ليلة زفته» التي يشارك فيها مع الفنان حسن البلام عمل جميل وهو ليس مدحاً منه بقدر ما شاهد ردة فعل الناس والاقبال الكثيف من الجمهور خاصة إذا كان هناك من يحضر العرض أكثر من مرة جاء ذلك خلال استضافته في اذاعة المارينا إف إم مع الإعلامي مهند يوسف وعن الشخصية التي يؤديها قال: اؤدي شخصية شاب كويتي يطمح للزواج من امرأة تنتمي الى الجنسية الآسيوية ولكن تعترض من عائلته فيضطر الى اختطافها حتى يتزوجها .

وعن علاقته بالفنان عبدالعزيز النصار قال : علاقة اخوة ومحبة وبدأت منذ مسرحية «العرس» التي اخرجها هاني النصار وهو من الأساتذة الذين كان لهم فضل علي في المعهد العالي للفنون المسرحية وايضا عبدالعزيز النصار من الذين كان لهم الفضل في دخولي الى المجال الفني

واضاف ايضا : العلاقه وطيدة مع الزملاء سواء احمد العونان أو عبدالعزيز النصار أو خالد المظفر وايضا العلاقة بيننا هي أخوية ونبتعد عن المنافسة السلبية لان كل واحد منا له مساره وخطه الذي يسير عليه ولا يتعدى فيه على مساحة الفنان الآخر ومن أكثر الفنانين الذين «يفرشون» لي هو حسن البلام واعطاء المجال لمن هو أمامه وكفريق عمل فنحن نعرف كيف نتعامل مع بعض بأجواء تسودها المحبة والاحترام وخاصة مع زميلاتنا الفنانات.

وعن مشاركته في الدراما التلفزيونية قال : نعم لدي الرغبة في إن اشارك في الدراما خاصة ان الامكانية تسمح في ان أكون ضمن تلك المشاركات ولا أحب ان انحصر في اتجاه معين وأقصد به الكوميدي فقط.

وعن قدوته في المجال الفني قال: الفنان القدير داود حسين منذ الصغر ولذلك البعض قد يراني في مجال التقليد انني أسير على خطاه ومن خلال البرنامج الكوميدي «بلوك غشمرة» قد شاهد الكل ماقمت به من اداور تقليد ولازلت أتذكر مشهد التقليد الذي قمت فيه بتقليد الشاعر العراقي فايز البدري.

وكان بحضور حسن البلام والمخرج أحمد الدوغجي والملحن مشعل العروج والشاعر ساهر وكيف تم التصوير كما اشكر الشاعرالبدري الذي كان منذ فترة في الكويت وقد شكرني على التقليد ولم يزعل مني لتقليدي اياه وأيضاً أقلد اللهجة الباكستانية والإيرانية.

