إضاءات

أصدرت وزارة الثقافة، قرارًا بادراج 207 أفلام في سجل التراث القومي للسينما المصرية باعتبارها أعمالا تمثل توثيقاً لذاكرة وتاريخ الوطن، من خلال المركز القومي للسينما الذي يصدر شهادات اعتماد تجيز نسخ وعرض الأفلام المدرجة وتوثيقها وصيانة الوسائط التي تحملها وفقا للقواعد والاتفاقات الدولية المعمول بها في مصر، والاحتفاظ بالحق في نسخه رقميًا واستخدامه فى كافة الأغراض الثقافية.

من جانبها قالت وزيرة الثقافة، إن مصر ثاني دولة فى العالم تدخلها صناعة، ولذلك تمتلك تراثًا عظيما لعب دورا بارزا في تصدرها المشهد الثقافي إقليمياً ودولياً.

وأضافت أن فن السينما يعد أحد الروافد المهمة التي كونت جزءاً من ملامح الهوية العربية، مؤكدة أن القرار يهدف إلى حماية وحفظ أيقونات التراث السينمائي العريق.

ومن بين قائمة الافلام: «شيء من الخوف»، و«البوسطجي» للمخرج حسين كمال، و«القاهرة 30»، و«الزوجة الثانية» للمخرج صلاح أبو سيف، و«المومياء» لشادي عبدالسلام، و«أغنية على الممر» لعلي عبدالخالق، و«ليل وقضبان» لاشرف فهمي، و«غرام في الكرنك» للمخرج علي رضا.

