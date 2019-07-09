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أعرب الفنان محمد لطفي، عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها على فيلم «حملة فرعون» الذي عرض في موسم عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن نجاح الفيلم فاق توقعاته.

وقال لطفي - في تصريحات صحافية اليوم الأحد - «إن شخصية صلاح الأرجنتيني، التي جسدها في الفيلم جذبت الجمهور بشكل فاق توقعاته».. لافتا إلى أن مشاركته مع فريق العمل تعد شرفاً كبيراً ومسؤولية.

ووصف دوره بأنه نقطة تحول في مشواره الفني..مشيرا إلى أن سر قبوله المشاركة في الفيلم يعود إلى أن دوره جديد ومختلف عن كل الأدوار الفنية التي شارك فيها من قبل واستطاع أن يؤدي الدور بشكل مميز.

وأضاف أن كواليس الفيلم كانت مليئة بالكثير من المواقف وكانت هناك روح تعاون كبيرة بين كل الفريق، ما أسهم في خروج العمل للجمهور بشكل مميز في النهاية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، والذي يجسده الفنان عمرو سعد، الذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سورية لتحرير ابنه.

ويجسد محمد لطفي في الفيلم شخصية (أرجنتيني) الذي يتعرض للخيانة الزوجية من قبل زوجته، الأمر الذي يضطره لقتلها، ويجد نفسه متهماً ومطارداً من قبل الشرطة، حيث يتم القبض عليه ويحكم عليه بالإعدام، لكنه يدبر حيلة ويتمكن من الفرار أثناء ترحيله، ثم يتعرف على الفنان عمرو سعد، وتبدأ قصة انضمامه لفريق سعد الذي سيعمل بكل ما هو خارج عن القانون.

ويشارك في بطولة الفيلم عمرو سعد، ومحمود عبدالمغني، وروبي، ومايك تايسون، وحمدي الميرغني، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.