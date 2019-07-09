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أعربت الفنانة سامية أسعد، عن سعادتها بنجاح مسلسل «زي الشمس»، واصفة دورها في المسلسل بأنه «نقلة حقيقية» في مشوارها الفني.

وأضافت في تصريحات صحافية ، «الحمد لله، الجمهور عرفني أكثر بعد مسلسل فوق مستوى الشبهات، ولكن هذه المرة الدور انتشر بشكل أكبر لأن كل مصر كانت بتسأل مين اللي قتل فريدة».

وأوضحت أن بدايتها الفنية بدأت متأخرة ولكنها غير نادمة على ذلك، متابعة: «بالرغم من ضياع إمكانية تأدية أدوار الشباب والفتيات الصغيرة،إلا أنها إرادة الله، ربنا رايد كده وأكيد خير».

وتدور أحداث مسلسل «زي الشمس» في إطار تشويقي، حيث تتعرض شقيقة «نور» إلى القتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ رحلة البحث عن القاتل، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين لها.

والمسلسل بطولة دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وأحمد داود، وريهام عبدالغفور، وسوسن بدر، وأحمد مالك.