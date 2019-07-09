وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان أمس وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان حيث قدم لسموه نائب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة اسعد ابراهيم الانبعي وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة حصة عبدالعزيز الرومي كما قدم لسموه وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالله محمد العفاسي والوكيل المساعد لقطاع الشركات د. صالح عبدالمحسن العقيلي والوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط ناصر ماهر المطوع وذلك بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

كما استقبل سموه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان وأعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ومجلس إدارة شركة بورصة الكويت ورئيس الشركة الكويتية للمقاصة ورئيسها التنفيذي وذلك بمناسبة رفع تصنيف الكويت إلى الأسواق المالية الناشئة حسب تصنيف شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI للأسواق الناشئة.

هذا وقد أشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية والتي أسفرت عن تحقيق هذا الإنجاز سعيا لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني والرفع من مكانته محليا ودوليا، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.

واستقبل سموه د. يعقوب يوسف الغنيم حيث أهدى سموه رعاه الله كتاب حمل عنوان (نظرات في التراث الشعبي الكويتي).

حضر المقابلات وزير شؤون الديوان الأميري بالانابة الشيخ محمد العبدالله.

من جانب اخر، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان امس وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان حيث قدم لسموه وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالله العفاسي والوكيل المساعد لقطاع الشركات بوزارة التجارة والصناعة الدكتور صالح العقيلي والوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة ناصر المطوع ونائب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أسعد الانبعي وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة حصة الرومي وذلك بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك وبحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان نائب رئيس مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال المدير التنفيذي بالإنابة عثمان العيسى والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت بالتكليف محمد العصيمي ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة صالح السلمي وأعضاء مجلس المفوضين ومجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك بمناسبة ترقية بورصة الكويت إلى تصنيف سوق ناشئ لدى مؤشرات (MSCI).

وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الانجاز الذي يعد خطوة مهمة في طريق تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي في المنطقة.

وثمن سموه جهود الكوادر الوطنية المخلصة في جميع الجهات المعنية والتي أثمرت عن ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ في أحد أكبر المؤشرات العالمية وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وأكد سموه سعي الحكومة الدائم على تنظيم نشاط سوق الأوراق المالية بما يتسم مع العدالة والشفافية وما يتوافق مع المعايير الدولية.

