وطن النهار

جنيف- «كونا»: دعت الكويت امس الاثنين المجتمع الدولي الى الوقوف عند مسؤولياته لضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني الواجب تطبيقه في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان الكويت الذي القاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واكد السفير الغنيم حرص الكويت على ضرورة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والإيفاء بواجباتها الإنسانية تجاه أبنائه في الداخل والخارج منذ الوهلة الأولى لمحنتهم.

وأوضح أن الكويت قامت بتوفير الدعم للشعب الفلسطيني عبر قنوات مختلفة ومنها برامج هيئات الأمم المتحدة المعنية وأبرزها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تعمل منذ تأسيسها في عام 1949 على تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين في جميع مناطق عملياتها الخمس بما يحفظ حقوقهم الأساسية.

