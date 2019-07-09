وطن النهار

شددت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري على ضرورة تبسيط الاجراءات واختصار الدورة المستندية داخل المؤسسة العامة للرعاية السكنية بما يوفر خدمة افضل للمواطنين والمراجعين، ويحسن من اداء العمل الاداري داخل المؤسسة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة د. بوشهري مع مديري المؤسسة والمراقبين ورؤساء الأقسام بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة، وذلك بحضور المدير العام بدر الوقيان ونواب المدير العام ونقابة العاملين في المؤسسة. ودعت بوشهري الاشرافيين في المؤسسة الى وضع استراتيجيات واضحة وبرامج عمل تنفيذية والتنسيق ما بين الادارات للارتقاء بأعمال المؤسسة، لافتة الى ان التعاون بين القطاعات والادارات يحقق مفهوم التكامل الاداري والتنفيذي ويطور من اداء الموظفين ويصب في صالح المواطنين والدولة. ووصفت الوزيرة د. بوشهري الاشرافيين بأنهم في مرحلة متقدمة من سلم الوظائف الادارية ما يحتم عليهم اداء اعمالهم بالصدق وحماية اموال المؤسسة والأموال العامة وخدمة المواطنين ليكونوا نموذجا للموظفين، مؤكدة ان المستقبل ينتظرهم لتولي المناصب القيادية في المؤسسة لاستكمال مسيرة من سبقهم.

وحرصت على توجيه المديرين والمراقبين الجدد على تهيئة صفوف جديدة من الموظفين لتولي المناصب الاشرافية والقيادية في المستقبل، مبينة ان مسؤولية الاشرافيين اليوم ليست الادارة وتطويرها فقط بل تطوير الموظفين والارتقاء بهم ودعمهم لاكتساب الخبرات اللازمة بالمقام الأول.

وعبرت بوشهري عن سعادتها برؤية الشباب الكويتي يتولى المسؤولية الاشرافية في المؤسسة معربة عن ثقتها الكاملة بالعنصر الوطني وقدرته على خدمة وطنه، لافتة الى ان الشباب الكويتي حريص جدا على بناء واصلاح وطنه في شتى المجالات وهو ما يجعلنا فخورين به وداعمين له.

وأشارت الى انه من المهم الاستماع الى شكاوى الموظفين واتباع سياسة الأبواب المفتوحة لافتة الى عدم التأخر في الرد على استفسارات المواطنين والتعريف بالمشاريع الاسكانية وجداولها الزمنية.

وأوضحت د. بوشهري ان اللقاء الموسع مع المسؤولين الجديد في المؤسسة يهدف الى توثيق العلاقة ما بين الادارة العليا والموظفين، وتعزيز قنوات التواصل والحوار فيما بينهم، بالاضافة الى المشاركة في رسم استراتيجية المؤسسة.

وتوجهت بالشكر الى نقابة العاملين في المؤسسة على دورهم في خدمة الموظفين في «السكنية»، مؤكدة ان النقابة لها دور كبير في ايصال صوت الموظفين الى الادارة العليا وهو ما تؤكد الادارة العليا على احترامه وتقديره، لافتة الى ان النقابة نموذج يحتذى في آلية التواصل والدفاع عن حقوق الموظفين بكل ايجابية ورقي، وهو ما يجعل جسور التواصل مستمرة معها.

