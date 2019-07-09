وطن النهار

اشادت نقابة العاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية باللقاء المفتوح الذي عقدته وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري بالمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام في المؤسسة، لافتة الى أن هذه الخطوة من شأنها خلق جسور مباشرة بين الادارة العليا والاشرافيين في المؤسسة.

وقالت النقابة في بيان صحافي أمس ان تسكين الوظائف الاشرافية في المؤسسة من القضايا التي تعاونت فيها النقابة مع الوزيرة د. جنان بوشهري وذلك حرصاً منها على ضمان حقوق الموظفين وفي اطار التعاون البناء مع قيادة المؤسسة في خدمة العاملين، لافتة الى أن جهودا كبرى بذلتها القطاعات المختصة للانتهاء من عملية التسكين بكل يسر وسهولة واقتدار.

وذكرت النقابة أن اللقاء المفتوح وضع الكثير من النقاط على الحروف لاسيما فيما يتعلق بحماية حقوق الموظفين ودعم الشباب وتطويره وتطبيق سياسة الأبواب المفتوحة بين المديرين والموظفين، وهو ما تشدد وتؤكد عليه دائماً النقابة.

