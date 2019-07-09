وطن النهار

أعلنت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن حصيلة الأسبوع الأول لحملة «اطمئن» منذ بداية انطلاقها في أول شهر يوليو الحالي في جميع المحافظات بتوجيه 320 انذارا «ملصق اخلاء» وتحرير 47 محضر سكن عزاب الى جانب قطع التيار الكهربائي عن 43 منزلا مخالفا فضلا عن اخلاء 23 عقارا بعد استجابة اصحابها للانذارات.

وأكدت الادارة استمرار الجولات الميدانية التي تنفذها الفرق الرقابية التابعة لادارات التدقيق والمتابعة الهندسية تحت اشراف لجنة متابعة الحد من ظاهرة العزاب برئاسة نائب المدير العام لقطاع شؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م. عمار العمار، مشيرة الى ان جولات الفرق تسير وفق خطة موضوعة طبقا لجدول زمني مع تلقيها للبلاغات بوجود سكن عزاب داخل المناطق السكنية والنموذجية والتعامل معها بشكل جاد أولا بأول سواء عن طريق الخط الساخن 139 اوحسابات البلدية الرسمية (تويتر- انستغرام)على مواقع التواصل الاجتماعي.

واوضحت ان جهود الحملة متواصلة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية كوزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الكهرباء والماء وشرطة البيئة كل جهة في مجال اختصاصها للحد من ظاهرة سكن العزاب واثارها السلبية اجتماعيا وامنيا وخدماتيا.

وأسفر الاسبوع الاول من الحملة بحسب المحافظات ففي محافظة العاصمة وجه فريقها الرقابي 22 انذارا بعد الكشف على 22 عقارا كما حرر 7 محاضر سكن عزاب فيما تم قطع التيار عن منزلين مخالفين بمنطقة الدعية الى جانب وضع 20 ملصق اخلاء ورفع 6 كتب لقطع التيار الكهربائي بالاضافة الى رفع 11 كتابا للبحث والتحري فضلا عن تجهيز محضرين لاستكمال الاجراءات القانونية.

في حين تم رصد 105 عقارات بمناطق خيطان والاندلس والعمرية والربية واشبيلة والفردوس والرحاب وعبدالله مبارك وتوجيه 90 انذارا الى جانب قطع التيار عن 13 منزلا وتحرير 13 محضرا لسكن عزاب وتجهيز 26 محضرا فيما تم اخلاء 23 عقارا بعد استجابة ملاك العقارات للانذارات وملصقات الاخلاء فضلا عن توجيه 20 كتابا للبحث والتحري.

وذكرت الادارة ان محافظة الاحمدي رصدت 124 عقارا بمناطق الفحيحيل والظهر، جابر العلي، الصباحية، الرقة، المنقف، شرق الاحمدي وصباح الأحمد البحرية فقامت بتوجيه 124 انذار وقطع التيار عن 26 منزلا الى جانب تحرير 26 محضرا لسكن عزاب وجار استكمال الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأضافت ان محافظة الجهراء قامت برصد 76 عقارا مخالفا الى جانب 76 انذارا لسكن عزاب منها 13 انذارا بمنطقة القصر بالاضافة الى تحرير 4 مخالفات لسكن عزاب ورفع 4 كتب لقطع التيار الكهربائي.

وذكرت الادارة أن بلدية حولي قامت برصد 6 منازل لسكن عزاب وتوجيه 6 انذارات لهم بمناطق سلوى، السالمية، الرميثية، الجابرية وبيان، لافتا الى أنه قد تم القطع عن منزلين بمنطقة الجابرية وتحرير مخالفتين لسكن عزاب 2 وجار استكمال الاجراءات القانونية.

وأضافت ان فرع بلدية محافظة مبارك الكبير قامت بتوجيه انذارين لسكن عزاب بمنطقة صباح السالم بعد ورود شكاوى.

ودعت الادارة المواطنين والمقيمين الى التعاون مع الادارات المختصة ببلدية الكويت في الابلاغ عن وجود عزاب في المناطق السكنية ليتسنى لها التعامل مع هذه البلاغات واتخاذ الاجراءات الرقابية بشأن اخلائهم تطبيقا للقوانين التي تحظر سكنا في هذه المناطق عبر مختلف الوسائل سواء الخط الساخن 139 وعلى الموقع الالكتروني الرسمي لبلدية الكويت baladia.

