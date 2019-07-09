وطن النهار

اعلنت وزارة الصحة الأحد الماضي عن تحصيل قيمة الضمان الصحي للوافدين والخدم الكترونيا «أونلاين» ابتداء من 28 يوليو الحالي. وقالت الوزارة في بيان لها انه «حرصا من وزارة الصحة على تطوير الخدمات الحكومية وتسهيلا على المواطنين والمقيمين، تعلن الوزارة عن تحصيل قيمة الضمان الصحي لجميع الوافدين والخدم الكترونيا (اونلاين) بشكل كامل ابتداء من الاحد 28 يوليو الحالي ووقف العمل بنظام السداد اليدوي والاشعار الورقي للضمان بعد ذلك التاريخ، وذلك عبر الرابط: https://insonline.moh.gov.kw/Insurance/logaction». وفي شأن تحقيق وزارة الصحة في مقطع انتشر لأطفال وهم يلعبون بسكوتر في جناح الباطنية في مستشفى العدان، مؤكدة ان الأمر لن يمر من دون مساءلة قانونية لمن انتهك خصوصية المستشفى. وشددت الوزارة على اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة لمنع وقوع مثل هذه الظواهر غير المسؤولة وغير الحضارية في المستقبل. وقال بيان لها عن الواقعة «انه في ساعة متقدمة من ليل اول من امس قام احد الزوار ومن دون احساس بأدنى مسؤولية، او مراعاة لخصوصية المرافق العامة وعلى وجه الخصوص المستشفيات، وبلا مبالاة لراحة المرضى، قام بادخال اطفاله للعب بالسكوتر برواق الباطنية، وليس عند اجنحة المرضى، ما سبب بعض الفوضى وتم تدارك الأمر بالسرعة الممكنة».

