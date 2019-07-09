وطن النهار

فيينا - «كونا»: قدمت الكويت تبرعات مالية بقيمة اجمالية تبلغ نحو 350 ألف دولار للمساهمة في بناء مركز تعليمي ومسجد في جمهورية الجبل الأسود «مونتينيغرو» في اطار حرصها على متابعة العمل الإنساني والخيري والإغاثي لصالح الأشقاء والأصدقاء حول العالم. وسلم سفير الكويت لدى صربيا وغير المقيم في جمهورية الجبل الأسود يوسف عبدالصمد تبرعا مقدما من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقيمة 70 ألف دينار إلى نائب رئيس المشيخة الإسلامية في الجبل الأسود عمر كايوشاي.

وقالت سفارة الكويت في بلغراد في بيان تلقت «كونا» نسخة منه أمس الاثنين أن التبرع المالي يهدف إلى المساهمة في بناء مركز تعليم وتحفيظ للقرآن الكريم في العاصمة بودغوريتسا يوصف بأنه سيكون أول مركز من نوعه في الجبل الأسود.

