وطن النهار

أكدت رئيس قسم الباطنية في مستشفى مبارك الكبير د. ماجدة الصالح وجود الكثير من المشاريع الجديدة والتطويرية في القسم، مشيرة الى ان عدد الحالات التي استقبلها القسم في 2018 بلغ 9583 حالة بواقع 26 حالة يوميا. وقالت الصالح في تصريح لـ«النهار» ان كثيرا من مرضى الذئبة الحمراء تصاب الكلى لديهم الا ان اغلبهم لا ينتهون بالفشل الكلوي بفضل العلاجات الحديثة والدقة في المتابعة ولذلك استحدثت وحدة امراض الكلى في مبارك الكبير عيادة خاصة لمرضى الذئبة الحمراء لمنع وصولهم لتلك المرحلة، مبينة وجود الكثير من المشاريع الجديدة تتم في قسم الباطنية.