وطن النهار

«الصباحية» منطقة ذات كثافة سكانية عالية تم بناؤها في سبعينيات القرن الماضي وهي تقع ضمن نطاق محافظة الاحمدي وسميت بهذا الاسم نسبة للامير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح وكانت تعتبر من اولى المناطق النموذجية في الكويت كونها تحتوي على جميع متطلبات المناطق الخدمية والحضرية ، لكن وخلال الثلاثين عاما الماضية لم يبق الحال في الصباحية كما هو عليه وتغيرت الكثير من معالمها حتى كادت ان تفقد طابعها الاساسي وتكون قريبة من المناطق الاستثمارية فقد غزاها العمران الاستثماري وانتشر فيها العزاب واصبح الاهمال فيها سمة يلاحظها الجميع.

والتغيير الذي طرأ على مبانيها وساكنيها عكس سلبيته على شوارعها التي اصبحت مكتظة بالسيارات وتعاني من قلة المواقف وضيق الشروع الداخلية ما جعل جزءاً من سكانها يفضلون بيع بيوتهم والسكن في مناطق جديدة.

كاميرا «النهار» جالت في المنطقة وفي منطقة جنوب الصباحية التي تتبعها وتحتوي على بعض المباني والخدمات الحكومية مثل المحكمة والبلدية والمدارس وبعض مباني الشركات المساهمة، ورصدت بعض صور الاهمال والسلبيات التي تعتري المنطقة لتكون شاهدا على تلك الامور لتلفت نظر المسؤولين املا في تداركها ومن ضمن تلك الامور:-

سيارات مهملة

تكدس السيارات المهملة والسكراب والمدعومة في الساحات الترابية ومواقف المستوصف بالقرب من مخفر الصباحية امر ظاهر للعيان ولا يحتاج الى اي عناء او تكلف لرصده، وما يثير القلق كما ينقل بعض اهالي المنطقة ان تلك السيارات تبقى لمدة طويلة وهو الامر الذي يعتبر مشوها لمنظر المنطقة ويسبب خطرا بسبب احتمال تعرضها للعبث من قبل اطفال المنطقة او الحريق او السرقة بالاضافة الى كونها تأخذ مواقف من المفترض ان تستغل من قبل اهالي المنطقة من رواد المستوصف او الجمعية ومركز خدمة المواطن وبعض الخدمات القريبة.

التلوث البصري

وهي حالة اصبحت شبه عامة في صورة بشعة ترتسم على جدران المدارس والمحولات الكهربائية والدوائر الحكومية في المنطقة باصباغ الرش والالوان العشوائية حيث تكتب عبارات الذكرى وابيات الشعر والعبارات المسيئة والرسومات العشوائية المشوهة للذوق العام دون ادنى تحرك او مجهود من قبل من يهمه الامر لازالتها اومعاقبة من تسبب في فعلها.

ممنوع الوقوف

ولا يخفى على اي زائر للمنطقة خلال ساعات النهار والدوام الرسمي وبسبب قلة المواقف وجود حالة من الفوضى والتجاوز على القوانين المرورية من خلال ركن المركبات بشكل مخالف وعرقلة السير في الطرق العامة في المنطقة من قبل المواطنين والمقيمين الذين لديهم معاملات في مركز خدمة المواطن او مجمع المحاكم او البلدية في جنوب الصباحية بالاضافة الى عدم احترام المواقف المخصصة لذوي الاعاقة في تلك الدوائر والجمعية التعاونية دون ادنى مخالفة او عقوبة تجاه من يرتكب تلك المخالفات ، ناهيك عن اكتظاظ الساحات العامة بالشاحنات والمعدات الثقيلة.

نفايات ومخلفات

وفي جنوب الصباحية حيث تستقر عدد من القاعات وخيام المناسبات والافراح المؤقتة تبدو صور الاهمال جلية من خلال تراكم النفايات وعشوائية وضع الحاويات وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة وبقاء النفايات بصورة مقززة لمدة طويلة حتى تزال من قبل البلدية الامر الذي يتسبب بانتشار الروائح الكريهة والامراض في المنطقة بالاضافة الى وجود مخلفات بناء وتوالف الاثاث وغيرها في اماكن وساحات مجاورة ، بالاضافة الى وجود الكلاب الضالة بكثرة في المنطقة.

سلبيات متنوعة

لم يقف الامر على ما سبق ذكره في السطور السابقة لكن من يجول في منطقة الصباحية ويستمع الى شكاوى سكانها يتضح له الكثير من تلك السلبيات فوجود حالة من الاستهتار والتقحيص في الدوارات والشوارع العامة وساحات المدارس صالات الافراح امر اصبح سمة تتميز بها المنطقة منذ زمن، واقفال المستوصف الجنوبي الذي يخدم نصف سكان المنطقة منذ فترة طويلة تحت مسمى الصيانة امر يضايق الكثير ويضطرهم للذهاب الى مستوصفات في مناطق مجاورة.

ناهيك عن الاهمال الواضع والخراب الي يتميز به ممشى المنطقة وساحاتها الترابية التي لم يعد للاطفال مكان بها للعب الكرة او غيرها بسبب زحف الاسوار المستغلة من البيوت المطلة عليها واستغلالها كارتداد خاص، بالاضافة الى تجاوزات البناء والضغط على الخدمات والكهرباء ومشكلة العزاب والبقالات غير المرخصة والتي اصبحت تؤرق اهالي المنطقة.

