وطن النهار

تأثرت الكويت صباح أمس الإثنين بهزة أرضية نتيجة زلزال ضرب غرب إيران بلغت قوته 5?9 درجات على مقياس ريختر في موقع حدوثه «لم تسفر عن وقوع أي خسائر مادية في البلاد» بحسب وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء.

ففي حدود الساعة العاشرة من صباح أمس شعر سكان البلاد بهزة أرضية عزت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مصدرها إلى زلزال ضرب غرب إيران بلغت قوته 5?9 درجات على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومترات في باطن الأرض.

وقال مدير الشبكة الوطنية الدكتور عبدالله العنزي في بيان إن مركز الزلزال يبعد عن الكويت بمسافة تقدر بـ265 كيلومترا مؤكدا أنه «لا يشكل أي خطورة على الكويت لكن شعرنا به نظرا إلى قرب موقع حدوثه» لافتا إلى رصد (الشبكة) العديد من الهزات الارتدادية التابعة لهذا الزلزال تراوحت قوتها مابين 4?6 و5?2 درجات على مقياس ريختر في موقع حدوثه «لم يشعر بها المواطنون والمقيمون نظرا إلى عدم قوتها ولا تشكل أي خطورة على البلاد». وعلى الفور استنفرت أجهزة الدولة المعنية لطمأنة المواطنين والمقيمين والإعلان عن جهوزيتها للتعامل مع أي طارئ إذ أكدت الإدارة العامة للإطفاء في بيان أن «الهزة الأرضية الخفيفة التي شعر بها بعض سكان البلاد صباح اليوم لم تسفر عن تسجيل أي خسائر».

وأوضحت «الإطفاء» أن البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات التابعة لها دارت في فلك الاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية.

وبشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحدوث تشققات في أحد المباني الشاهقة في الكويت العاصمة جراء الهزة الأرضية ذكرت «الإطفاء» أن «الصور المتداولة هي انعكاس لأشعة الشمس على المبنى ولا علاقة لها بالهزة الأرضية».

وفي هذا الصدد قالت وزارة الداخلية إنها لم تتلق أي بلاغات عن وقوع أضرار مادية موضحة أن جميع البلاغات التي تلقتها تركزت حول الاستفسار عن سبب الهزة دون الإبلاغ عن وقوع أي أضرار مادية. بدورها وزارة الكهرباء والماء أكدت على لسان وكيلها م. محمد بوشهري أن الشبكة الكهربائية لم تتأثر بالهزة الأرضية، موضحة أن جميع المنشآت والمحطات التابعة لها تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر جراء هذه الهزة.

وفي حين نوهت بقوة الشبكة الكهربائية في البلاد أشارت (الوزارة) إلى المتابعة المستمرة من قيادييها لمراقبة أي تغيرات مناخية وتوفير كل الخدمات اللازمة في جميع الظروف.

وفي إيران أعلن أن زلزالا ضرب محافظة (خوزستان) جنوب غربي البلاد دون أنباء عن تسجيل خسائر حتى الآن.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية (ارنا) عن مركز رصد الزلازل في جامعة طهران القول إنه رصد وقوع الزلزال في مدينة (مسجد سليمان) شمال محافظة (خوزستان).

وأشارت الوكالة إلى أن قوة الزلزال أدت إلى أن يشعروا به سكان المدن المجاورة لمدينة (مسجد سليمان).

