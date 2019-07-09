وطن النهار

تأثرت الكويت خلال السنوات الـ10 الماضية بمئات الزلازل التي ضربت دولا مجاورة منها 8 زلازل تجاوزت قوتها الـ5 درجات على مقياس ريختر شعر السكان بآثارها كان اخرها أمس جراء زلزال ضرب منطقة غرب إيران بقوة 5?9 درجات ويبعد عن البلاد مسافة 265 كيلومترا.

وكانت آخر هزة سجلت في البلاد وشعر بها سكان المناطق الشمالية في 6 يناير 2019 بسبب زلزال ضرب الحدود الإيرانية العراقية بقوة 5?9 على مقياس ريختر عند الساعة 5:15 مساء.

وفي 28 نوفمبر 2018 تأثرت الكويت بهزتين ارتداديتين بقوة 5?1 و4?6 درجات على التوالي حيث أعلنت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل عن تأثر البلاد الساعة 7:37 مساء بزلزال ضرب الحدود العراقية الإيرانية شمال شرق بغداد بمسافة 145 كيلومترا بلغت قوته 6?3 درجات.

كما تأثرت البلاد في 19 ابريل 2018 بزلزال وقع في محافظة (بوشهر) جنوب إيران بلغت قوته 5?9 درجات عند الساعة 9:45 صباحا شعر به سكان الكويت وخصوصا الذين يقطنون في مناطق الساحل كالفنطاس والمنقف ومشرف.

وفي 12 نوفمبر 2017 شعر السكان بزلزال ضرب الحدود العراقية- الإيرانية بقوة 7?5 درجات بلغت قوته في الكويت ما بين 4 و5 درجات ووقع على بعد 200 كيلومتر شمال شرق العاصمة العراقية بغداد. وفي 18 أغسطس 2014 رصد معهد الكويت للأبحاث العلمية زلزالا مركزه على بعد 590 كيلومترا شمالي الكويت على الحدود الايرانية - العراقية بلغت شدته خمس درجات على مقياس ريختر وشعر بهزاته الارتدادية بعض سكان الكويت.

وسجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في 16 ابريل 2013 زلزالا بقوة 7?8 درجات وقع جنوب شرق إيران قرب الحدود الايرانية - الباكستانية وعلى بعد 605 كيلومترات شمال شرق العاصمة العمانية مسقط.

وحدث الزلزال عند الساعة 1:44 ظهرا بتوقيت الكويت على عمق 100 كيلومتر في باطن الأرض واستغرقت الموجات السيزمية الناتجة عنه 160 ثانية.

وشعر المواطنون والمقيمون في 9 ابريل 2013 بهزة أرضية في بعض المناطق تراوحت قوتها ما بين 4?1 و5?4 درجات إثر زلزال ضرب جنوب إيران داخل إقليم بوشهر بلغت قوته 6?3 درجات.

