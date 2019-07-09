دفتر أحوال

في إطار سلسلة المشاورات واللقاءات المتبادلة بين الجانبين الكويتي والبريطاني لدعم التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين جاءت زيارة وفد أمني رفيع المستوى إلى المملكة المتحدة قبل أيام لتؤكد أن في الكويت قيادات شابة متميزة، تسعى بكل ما أوتيت من مواهب وقدرات إلى تحصين البلاد بأحدث التطورات في مجال إدارة الأزمات، والتخطيط الفاعل المدروس لمواجهة الطوارئ، والاستعداد لها بأساليب علمية دقيقة تمثل أحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال.

الوكيل المساعد للشؤون الأمنية والاقتصادية وشؤون الالتماسات بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر المبارك الذي ترأس الوفد ، ومثَّل بحيويته ونشاطه وسعة أفقه نموذجاً يحتذى في البذل والعطاء من أجل الوطن أرضاً وشعباً، ومن أجل إظهار الكويت بصورتها المشرقة المضيئة، وبدورها المحوري في قضايا المنطقة والعالم رغم صغر حجمها الجغرافي قياساً إلى دول أخرى مترامية الأطراف.

كان الشيخ فهد جابر المبارك شعلة نشاط، أثناء الزيارة، تجسدت فيه حيوية الشباب، وحكمة الشيوخ، وحرص القيادة، فنال إعجاب بقية أعضاء الوفد من القيادات الأمنية ذات الخبرة العريضة والتجربة الممتدة التي تصل إلى عشرات السنين، وكان في الوقت ذاته موضع ثناء وإشادة الجانب البريطاني الذي رأى فيه نموذجاً للمواطن الذي يعشق أرضه ويحمي وطنه ويقدِّر قيادته ويحرص كل الحرص على الوفاء بمهامه، والقيام بمسؤولياته بكل أمانة وتجرد ونزاهة، وبمنتهى الصدق والإخلاص.

وخلال الزيارة بدا واضحاً أن الشيخ فهد جابر المبارك الصباح رجل سياسة من الطراز الأول، ملمٌ بأحداث المنطقة وتداعياتها، عالمٌ بتاريخها وأحداثها، دارسٌ لجغرافيتها وحدودها، ما يجعل منه شخصية متفردة تجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر وتطلعات المستقبل.

وإذا كانت الكويت قد بُنيت وتأسست على أكتاف وجهود الآباء والأجداد، ثم بلغت ما هي عليه الآن من تقدم وازدهار بفضل الله أولاً، ثم بمواصلة الأبناء طريق المؤسسين الأوائل من الكويتيين الشرفاء الأشداء فإن مستقبلها سيكون آمناً ومزدهراً بإذن الله، ما دامت تفرز قيادات مؤهلة واسعة الآفق، عميقة الفكر، متعددة الثقافات مثل الشيخ فهد جابر المبارك الصباح.

شكراً للوفد الأمني الذي زار المملكة المتحدة، وأظهر فيها الوجه الحقيقي ناصع البياض للكويت والكويتيين، وشكراً جزيلاً للشيخ فهد جابر المبارك الصباح، ذلك المواطن الحرُّ الواعي الذي يعشق بلده وأبناء بلده وتراب بلده.

وقديماً قالوا: إن هذا الشبل من ذاك الأسد. فليس غريباً على ابن جابر المبارك، سليل أسرة الصباح الكريمة أن يكون نموذجاً فريداً في البذل وفي العطاء.

ولم يكن الشيخ فهد جابر المبارك الوحيد الذي أظهر معدن الكويت الأصيل بل شاركته قيادات أمنية متميزة تمثلت في رئيس الأركان الفريق الركن محمد خالد الخضر، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، ومدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد.

حفظ الله الكويت أميراً وحكومة وشعباً من كل مكروه وسوء.

