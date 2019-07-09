دفتر أحوال

كشف التحليل الاحصائي لانجازات الادارة العامة للتنفيذ ان اجمالي اجراءات اقسام التنفيذ المختلفة بلغ 1024284 اجراء خلال الربع الاول من عام 2019 شكلت اجراءات طلب حجز تنفيذي بما للمدين لدى الغير العدد الاكبر من الاجراءات حيث بلغت نسبتها 32?2% من اجمالي الاجراءات، بينما شكلت اجراءات فتح ملف «لتعديل نفقة» اقل الاجراءات عددا بنسبة 0?03% كما شكلت اجراءات فرع العاصمة العدد الاكبر من حيث عدد الاجراءات خلال هذه الفترة حيث تمثل نسبتها 25?2% من اجمالي الاجراءات في الفروع، في حين جاء فرع المطار وفرع مبارك الكبير الاقل عدداً في الاجراءات بنسبة 4?7% و5?6% على الترتيب وبلغ اجمالي اجراءات اقسام منع السفر المختلفة 39788 اجراء خلال الربع الاول من عام 2019 حيث بلغت اجراءات امر منع سفر 18314 اجراء وبنسبة 46?0% وهي النسبة الاكبر من الاجراءات ثم اجراءات امر رفع منع سفر بنسبة 29?8% في حين شكلت اجراءات تم التنفيذ واجراءات تجديد امر ضبط واحضار مدين اقل الاجراءات عددا وبنسبة 0?003% لكل منهما، تليهما اجراءات 0?01% لكل منهم خلال الربع الاول من عام 2019.

واكدت الاحصائية ان اجراءات فرع المطار شكلت النسبة الاكبر من حيث عدد الاجراءات حيث بلغت نسبتها 29?1% من اجمالي اجراءات الفروع، في حين جاء فرع مبارك الكبير الاقل عددا من حيث الاجراءات بنسبة 3?3%.

وبلغ اجمالي اجراءات اقسام الايجارات 22879 اجراء خلال الربع الاول من عام 2019 حيث جاءت اجراءات ايصال التوريد في المرتبة الاولى بعدد 16556 اجراء وبنسبة 72?4% بينما جاءت اجراءات اغلاق ملف واجراءات ضم ملف واجراءات انضمام ملف واجراءات محضر ايداع واجراءات تبليغ بالحضور في المرتبة الاخيرة وبنسبة 0?004% لكل منهم، وشكلت معاملات فرع العاصمة العدد الاكبر من حيث عدد الاجراءات بنسبة 75?4% من اجمالي الاجراءات، في حين جاءت معاملات فرع مبارك الكبير الاقل عددا بنسبة 0?6%.

وفي قسم التركات اكدت الاحصائية ان اجمالي عدد الاجراءات المختلفة بقسم التركات بلغ 5268 اجراء خلال الربع الاول من عام 2019، حيث تشكل اجراءات امر تأكيد صرف واجراءات استمارة صرف الاعلى من اجمالي اجراءات قسم التركات وبنسبة 25?3% لكل منهما، تليهما اجراءات اذن صرف بنسبة 25?2%، وجاءت اقل الاجراءات عددا في اجراءات شهادة ايداع اجرة شهرية واجراءات اعادة فتح ملف «مغلق» بنسبة 0?02% لكل منهما.

وفي أقسام الاعلان اشارت الاحصائية الى ان اجمالي عدد الاوراق القضائية الواردة بلغ 48057 ورقة خلال الربع الاول من عام 2019 اعلن منها 45058 ورقة بنسبة 93?8% من اجمالي الوارد، وتم انجاز 46803 ورقات وبنسبة 97?4% من اجمالي الوارد، وبمقارنة هذه الارقام مع الربع الاول المناظر له من العام السابق يتضح من خلال انخفاض عدد الاوراق القضائية المعلنة خلال الربع الاول مقارنة بنظيرها من العام السابق بمقدار 3265 ورقة وبنسبة 6?8% وانخفاض عدد الاوراق القضائية المنجزة خلال الربع الاول مقارنة بنظيرها من العام السابق بمقدار 3283 ورقة وبنسبة 6?6%.

واكد التقرير انخفاض نسبة الاوراق القضائية المنجزة للواردة خلال الربع الاول عن نظيرها من العام السابق بنسبة 0?4% وذلك بسبب انخفاضها في بعض المحافظات، حيث انخفضت في محافظة الفروانية بنسبة 2?2% وهي الاكثر انخفاضا، تليها محافظة مبارك الكبير بنسبة 1?4% ثم محافظة الاحمدي بنسبة 0?9% واخيرا محافظة الجهراء بنسبة 0?1%، بينما جاء الارتفاع في نسبة الاوراق القضائية المنجزة للواردة في محافظة العاصمة بنسبة 0?5% تليها محافظة حولي بنسبة 0?1%، انخفضت نسبة الاوراق القضائية المعلنة للواردة خلال الربع الاول عن نظيرها من العام السابق بنسبة 0?6% وجاءت محافظة الفروانية باعلى نسبة انخفاض حيث بلغت 3?6% عن نظيرها من العام السابق، تليها محافظة مبارك الكبير بنسبة 1?4% واخيرا محافظة الاحمدي بنسبة 0?7%، بينما جاء الارتفاع في نسبة الاوراق القضائية المعلنة للواردة في محافظة حولي بنسبة 0?6% تليها محافظة العاصمة بنسبة 0?4% واخيرا محافظة الجهراء بنسبة 0?1%.

وفي اقسام تنفيذ محكمة الاسرة بلغ اجمالي عدد الاجراءات 95405 اجراءات خلال الربع الاول من عام 2019 حيث جاءت اجراءات ايصال التوريد في المرتبة الاولى من اجمالي الاجراءات بنسبة 18?7% بينما جاءت اجراءات طلب حجز تنفيذي الاقل عدداً بنسبة 0?1% وشكلت معاملات محافظة العاصمة النسبة الاكبر من عدد الاجراءات خلال الربع الاول من عام 2019 بنسبة 28?7% ثم جاءت محافظتا حولي والاحمدي بنسبة 17?7% و17?3% على الترتيب، تليهما محافظة الفروانية بنسبة 13?9% واخيرا محافظتا مبارك الكبير والجهراء بنسبة 11?9% و10?5% على الترتيب.

