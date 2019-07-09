دفتر أحوال

قضت محكمة الاستئناف امس في قضية التستر على خلية العبدلي والتخابر لصالحهم بحبس المتهم الاول 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهم الثاني 3 سنوات والغاء وضع كل منهما تحت مراقبة الشرطة، كما قضت المحكمة بتعديل الحكم على المتهم الثالث والغاء حكم حبسه 3 سنوات والاكتفاء بحبسه 6 اشهر مع الشغل، والغاء حكم حبس المتهم الرابع 3 سنوات والاكتفاء بحبسه 3 اشهر مع الشغل، وقررت محكمة الاستئناف تعديل الحكم فيما قضى به من عقوبه على المتهم الثالث عشر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على ان يقدم المتهم تعهدا بكفالة مالية قدرها الف دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك، وقررت المحكمة الغاء الحكم المستأنف للمتهمين الخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني وقضت ببراءتهم مما اسند اليهم من اتهام، واخيرا قررت المحكمة وقف نظر استئناف النيابة العامة قبل المتهمين السادس والسابع والثامن لحين صيرورته جائز النظر فيه بفوات ميعاد المعارضة او التقرير بها او الفصل فيها وانقضاء ميعاد الاستئناف.

ويذكر ان المحكمة قضت بحبس المتهم الأول وهو رجل دين حسين المعتوق والثاني لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهما تحت رقابة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذهما العقوبة وذلك عن تهم تتعلق بالتخابر وإيواء مطلوبين، وبحبس 11 متهما لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذهم العقوبة وذلك عن تهم تتعلق بإيواء مطلوبين.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بإخفاء مطلوب عن العدالة والتستر عليه والانتماء إلى تنظيم محظور يدعو إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، بينما اتهمت ثلاثة منهم بتهمة التخابر إلى جانب تهمتي التستر والانتماء.

وجاء منطوق الحكم كما يلي:

بقبول استئناف النيابة العامة والمتهمين من الاول حتى الخامس ومن التاسع حتى الرابع عشر شكلا وفي الموضوع.

اولا: بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به على المتهمين الاول والثاني بالغاء وضع كل منهما تحت مراقبة الشرطة وتاييد عقوبة الحبس المقضي بها.

ثانيا : بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة على المتهم الثالث والاكتفاء بحبسه 6 اشهر مع الشغل عما اسند اليه من اتهام .

ثالثا : بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبه على المتهم الرابع والاكتفاء بحبسه 3 اشهر مع الشغل عما اسند اليه من اتهام .

رابعا : بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبه على المتهم الثالث عشر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على ان يقدم المتهم تعهدا بكفالة مالية قدرها الف دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك.

خامسا: رفض وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهم الرابع عشر.

سادسا: الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهمين الخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني وببراءتهم مما اسند اليهم من اتهام.

سابعا: وقف نظر استئناف النيابة العامة قبل المتهمين السادس والسابع والثامن لحين صيرورته جائز النظر فيه بفوات ميعاد المعارضة او التقرير بها او الفصل فيها وانقضاء ميعاد الاستئناف.

ثامنا: رفض استئناف النيابة قبل المتهمين جميعا عدا السادس والسابع والثامن.

