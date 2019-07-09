دفتر أحوال

قضت محكمة التمييز بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس مواطنين عن تهم تتعلق بالسفر إلى سورية والانضمام لتنظيم محظور «جبهة النصرة»، بحبس الأول 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والآخر سنتين مع وقف تنفيذ العقوبة بكفالة مالية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهما قاما بغير إذن من حكومة الكويت بعمل عدائي ضد دولة أجنبية بأن انضما داخل أراضيها لتنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة وتدربا على حمل واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات وكان من شأن ذلك تعريض الكويت لخطر الحرب وقطع العلاقات السياسية.

كما أسندت إليهما أنهما اشتركا بتنظيم أغراضه العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظام الأساس في البلاد بطرق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وهما عالمان بالغرض الذي يعمل له، وتدربا على حمل واستخدام الأسلحة النارية والذخيرة وتلقنا فنون القتال مع علمهما أن من يدربهما ويلقنهما يقصد الاستعانة بهما بتحقيق غرض غير مشروع.

