وطن النهار

أعلنت اللجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون الخليجي، منح رئيس مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار راعي جائزة البغلي للابن البار ورئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ابراهيم طاهر البغلي الرئاسة الفخرية، وذلك بعد اجتماع عقده رئيس اللجنة د.محمد دبيان بمقر جمعية الكشافة الكويتية بحضور نائب الرئيس د. أحمد بن ثاني الدوسري.

وقال نائب رئيس اللجنة د. احمد بن ثاني الدوسري، منح الرئاسة الفخرية للبغلي، تقديرا لما قدمه للحركة الكشفية من دعم ورعاية واهتمام منذ أن كان كشافاً في منتصف الخمسينيات الميلادية حينما التحق بها عام 1956، حينها شارك في الكثير من المناسبات الداخلية والخارجية ومن أهمها المخيم الكشفي العاشر بالفنيطيس ومخيمات عربية ودولية في المغرب واليونان والاردن وفلسطين.

واضاف الدوسري: أن «الوجيه إبراهيم طاهر أحمد البغلي عُرِف بمبادراته الإنسانية واسهاماته الخيرية في الكويت وخارجها، ودعمه اللامحدود للعمل الكشفي، كما أنه من خلال مبرة البغلي للابن البار قد دعم العديد من المسابقات والمبادرات الكشفية انطلاقا من أهداف المبرة التي تُعنى بتنظيم البرامج التربوية وترسيخ القيم الفضيلة والعادات الحسنة في المجتمع على رأسها البر بأنواعه، سيما البر بالوالدين كما تدعم مناحي الإبداع والثقافة والأدب المتعددة.

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار ورئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ابراهيم طاهر البغلي قال: «بلاشك أنها لفتة كريمة من رئيس وأعضاء مجلس ادارة اللجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون الخليجي وتمثل تكريمي بمنحي الرئاسة الفخرية للجنة الفخرية». وأعرب البغلي عن امنياته في ان يكون على قدر مسؤولية المنصب الذي شرف بتسلمه، مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده في دعم ومساندة اللجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون الخليجي دون كلل أو ملل، لافتا الى ان «الاصرار» هو الشعار الذي يجب العمل تحت رايته خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاهداف المرجوة.

وكان البغلي قد استقبل في مكتبه مساء امس الاول وفد اللجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون الخليجي المكون من رئيس اللجنة محمد الدبيان ونائب رئيس اللجنة د.احمد الدوسري ومستشار اللجنة د. جعفر العريان، والامين العام عبداللطيف المكيمي وأعضاء اللجنة عادل الروعي من مملكة البحرين ويوسف الطراروه من الكويت، بحضور رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار ونائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين علي حسن محمد.

في ختام اللقاء، قام رئيس مجلس ادارة اللجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من اعضاء مجلس الادارة بتسليم البغلي شهادة الرئاسة الفخرية للجنة ودرع تذكارية تقديرا لجهوده.

