وطن النهار

يواجه بعض كبار السن مشكلات حقيقية في التعامل مع ارتفاع درجة الحرارة والسخونة المفرطة خلال فصل الصيف.

وللتغلب على هذه المشكلات أوصت الدراسات، بأنه من الأفضل أن ينظم كبار السن يومهم على نحو يسمح بتجنب الخروج من المنزل خلال فترات اليوم التي ترتفع بها درجات الحرارة بشدة.

وأوضحت الدراسات أنه يمكن القيام بذلك من خلال الاستيقاظ مبكرا والقيام بالتسوق وغيره من الأنشطة أو المهام خارج المنزل في الصباح الباكر.

وعن فائدة ذلك اوضحت الدراسات : «في هذه الفترة يكون الهواء لايزال منعشا وأبرد من فترات أخرى».

وعن باقي فترات اليوم أنه من الأفضل أن ينعم كبار السن بقسط من الراحة خلال فترات الظهيرة، ويستكملوا باقي أنشطتهم كممارسة المشي مثلا في أولى فترات المساء.

وبشكل عام شددت الدراسات على ضرورة أن يصطحب كبار السن زجاجة من الماء عند الخروج من المنزل دائما«يتعين على كبار السن الذين يعانون من مشكلات في الدورة الدموية عدم الابتعاد لمسافة كبيرة عن المنزل»، يمكنهم بذلك العودة سريعا حال الشعور بأنهم ليسوا في حالة جيدة اكدت الدراسات أن السخونة الشديدة خلال فصل الصيف لها تأثير سلبي على كبار السن بصفة خاصة. لذا يُمكن أن يتعرضوا لمشاكل واضطرابات حقيقية، لاسيما إذا تناولوا كميات قليلة من السوائل.

وأردف الباحثون أن الشعور بالعطش يتراجع لدى كبار السن بطبيعته، ويقل محتوى الماء بأجسامهم عن غيرهم من الأشخاص الأصغر سناً، لذا يزداد خطر إصابتهم بالجفاف عند ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. وأوضح الباحثون أن أعراض الإصابة بالجفاف تظهر عادةً في اضطرابات التركيز أو فقدان الدافعية أو في الشعور باضطراب عام. وكي يقي كبار السن أنفسهم من الجفاف وما يعقبه من مثل هذه المتاعب، وأوصى الباحثون بتناول 30 ميلليلتراً من السوائل لكل كيلوغرام بأجسامهم، أي نحو لترين من السوائل لمَن يزن جسمه 60 كيلوغراما مثلاً، ومن الأفضل أن تتم إضافة ثلاثة أرباع لتر في حال السخونة الشديدة للجو -حتى وإن لم يشعر كبار السن بالعطش.

وضرورة قياس الوزن في الصباح قبل تناول أي أطعمة يُتيح لكبار السن التعرف على ما إذا كانوا يفقدون وزنهم سريعاً أم لا؛ حيث يُمكن أن يرجع ذلك إلى فقدان أجسامهم للسوائل، مع العلم أن زيادة رطوبة الجو تتسبب في إفراز الجسم لكميات أكبر من العرق؛ ومن ثمّ يزداد فقدان الجسم للسوائل الموجودة به.

وأشارت الدراسات إلى أن مشكلة الجفاف تُعد من المشاكل المتزايدة في المستشفيات أيضاً، محذرين من أن عدم اكتشافها لدى المريض أثناء فترة علاجه يزيد من خطر وفاته بمقدار الضعف نتيجة المضاعفات الناتجة عن نقص السوائل بجسمه. و«الجفاف ليس أمراً يستهان به».

وللتغلب على هذه المشكلة، أوصى الباحثون بتحفيز الرغبة في احتساء المشروبات لدى كبار السن من خلال البحث عن نوعية السوائل التي تروق لكبار السن، و«ليست هناك وسيلة أخرى تحفز كبار السن على مواجهة تراجع الشعور بالعطش أكثر من مشروب ذي مذاق حلو يروق لهم».

وعن الإجراءات التي تتبعها دور المسنين لوقاية كبار السن من الجفاف، أوضحت الدراسات ، أنه لابد من البحث عن نوعية السوائل التي تروق لكبار السن للتغلب على مشكلة تراجع شعورهم بالعطش، لافتاً بقوله: «لا يُمكن لأي مشروب القيام بهذا الدور أكثر من المشروبات اللذيذة والمستساغة بالنسبة لكبار السن». وللحصول على مشروب رائع يروق لكبار السن، يوصي الخبراء بإضافة شرائح الليمون إلى كوب من الماء، حيث يعمل هذا المشروب المنعش على تشجيع كبار السن على تناول المزيد منه، ومن ثم إمداد أجسامهم بكميات وفيرة من السوائل.

