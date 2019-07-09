وطن النهار

يؤدي الغذاء الصحي دورًا أساسياً في وقاية كبار السن من الإصابة بنقص التغذية، وهذا يتطلب أن يشمل غذاؤهم تشكيلة واسعة من الفواكه والخضار ومنتجات الألبان الخالية الدسم، إضافة إلى الحبوب الكاملة والبقول، مع التركيز على تقليل المأخوذ من الملح.

وإذا كنت تعاني من تعرض والديك أو أحدهما لمشاكل الشيخوخة وتبحث عن وسيلة لتعزيز الحفاظ على النظام الغذائي المناسب لهما، فإليك 5 نصائح غذائية يتعين على كبار السن الالتزام بها حتى ينعموا بصحة أفضل:

1 - الإكثار من تناول المغذيات منخفضة السعرات الحرارية: من المعروف أن معدل الأيض ينخفض لدى كبار السن، لذا فإن الإكثار من تناول السعرات الحرارية يؤدي إلى السمنة مسببا الكثير من الأمراض.

وينصح مع التقدم في العمر باختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والتي تحتوي على عدد قليل نسبيا من السعرات الحرارية، كاستبدال الحليب كامل الدسم بالمنزوع الدسم، وتناول اللحوم الخالية من الدهون واختيار الفواكه والخضراوات الطازجة بدلا من الأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف.

2 - الابتعاد عن اللحوم المصنعة: ينصح بالاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه والأسماك واللحوم والدواجن والبيض والابتعاد عن الأطعمة المصنعة والغنية بالملح والدهون والكربوهيدرات.

3 - الاهتمام بالأطعمة الغنية بالبروتين: يساعد البروتين في الحفاظ على العضلات ومنع ترهلها مع التقدم في السن، لذا فإن إضافة الأطعمة الغنية بالبروتين للنظام الغذائي للكبار يجعلهم أكثر صحة. وقد يكون من الأسهل بالنسبة لكبار السن خاصة الذين يعيشون بمفردهم تناول خيارات البروتين الجاهزة مثل الزبادي اليوناني، زبدة الفول السوداني والتونة والجبن. كما أن البيض يعد مصدرا جيدا للبروتين، فبيضة واحدة مسلوقة تحتوي على 6 غرامات من البروتين.

ويوصي خبراء التغذية كبار السن بتناول البروتين في وجبتين يوميا على الأقل.

4 - الأطعمة الغنية بالألياف: نعرف جميعاً أن الألياف تساعد كثيراً في حل مشاكل الجهاز الهضمي، لكن الدراسات الحديثة أظهرت أيضاً أن هذه الكربوهيدرات الغذائية تتميز بعدد كبير من الفوائد الصحية الأخرى، مثل مكافحة الالتهاب والوقاية من السكري وأمراض القلب والسرطان. كما أنها تعمل على خفض مستويات الكولسترول الضار لدى المسنين، وتشمل بعض الأطعمة الغنية بالألياف، دقيق الشوفان، والفول والبقوليات الفواكه والمكسرات والخضراوات مثل التفاح، والتوت، والقرنبيط، والخضر، والبقان.

