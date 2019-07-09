وطن النهار

حرصت قيادتنا الرشيدة بقيادة أمير الإنسانية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على دمج الشباب في الأعمال التطوعية داخل الدولة وخارجها، وذلك في الأعمال الإنسانية وإغاثة المنكوبين، والمساعدة في حل الأزمات في الدول الفقيرة، حتى يتعرف الشباب على حياة تلك الدول ومستوى المعيشة فيها، فيقدر النعمة التي وهبه الله إياها في بلده الكويت ويسعى للمحافظة عليها.

ومن ثم تولي حكومتنا الرشيدة العمل التطوعي اهتماما كبيراً، وتسعى إلى غرسه في نفوس أبناء المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتحويله إلى سلوك عملي يحرص عليه الكثيرون، ويقبلون عليه مخلصين متجردين من حب الذات أو التطلع للوصول إلى مناصب قيادية، حتى يكون عملهم هذا خالصاً لله عز وجل.

وذلك لما يمثله العمل التطوعي من أهمية اجتماعية وإنسانية عظيمة، وكونه رمزا من رموز تقدم الأمم وازدهارها؛ لأنه يعكس مقدار تحضر الفرد وولائه وانتمائه وحبه لوطنه؛ حيث يسعى المتطوع بقرار ذاتي لتقديم طاقته في تحقيق خدمة المجتمع، ويساعد على تنميته في عمل تطوعي غير ربحي وغير وظيفي أو مهني، في سبيل تقديم أي مساعدة لأي شريحة من شرائح البشر، سواء كان مع ذوي الإعاقة أو المسنين أو الأيتام أو الفقراء والمحتاجين أو المنكوبين وغيرهم، ما ينعكس على نفسية المتطوع بطعم ومذاق خاص وأثر حميد، ومردود مختلف يتمثل في الشعور بالرضى والسعادة الصادقة لا يعرفه إلا من جرب هذا النوع من العمل التطوعي، سواء في المجال الديني أو الوطني أو الاجتماعي أو الإنساني، قاصداً به وجه الله تعالى.

وانطلاقا من تلك القيمة العظيمة للعمل التطوعي، تعتبر الكويت من أوائل دول الخليج العربي في انطلاقة الحركة الكشفية، حيث عرفت الكويت الحركة الكشفية عام 1936 م عندما وصلت أول بعثة تعليمية إلى الكويت من فلسطين وكان من ضمنهم مؤسس الحركة الكشفية الاول في الكويت هو الأستاذ محمد المغربي عندما تجمع في ساحة العلم مع مجموعه من الفتية لأول فريق كشفي بلباسهم الكشفي ويؤدون التحية والحركات الكشفية، وكانوا مجموعتين، الأولى في المدرسة المباركية والثانية في المدرسة الأحمدية.

وأقيم أول معسكر كشفي على ساحل البحر مباشرة في البدع، وكانت تضم 34 كشافا، وكان من أهم الشخصيات المشاركة في هذه الفرقة :

الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح .

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

الشيخ سالم العلي السالم الصباح.

الشيخ جابر العلي السالم الصباح.

الشيخ خالد العبدالله السالم الصباح.

وغيرهم من الأشبال .

منذ عام 1952 م عندما تأسست أول فرقة للجوالة ثم بعدها في عام 1953م دخل أول نظام للكشافة البحرية ثم تأسست جمعية الكشافة الأهلية وكانت تتبع إدارة المعارف في 22/10/ 1955 بقرار من رئيس المعارف الشيخ عبدالله الجابر الصباح، حيث كانت تحظى فكرة إنشاء الجمعية بتأييد ودعم كبير من الدولة وتشجيع من مدير المكتب العالمي الجنرال (دي . سي . سبراي) اثناء زيارته للكويت، وفي نفس العام أصدرت الحكومة الكويتية قانونا لحماية الحركة الكشفية .

ويعتبر الشيخ عبدالله الجابر الصباح الأب الروحي للحركة الكشفية في الكويت وكان يشارك في المخيمات الكشفية وليالي السمر في بر الشامية مع أبنائه الكشافة، وكانت الفرق الكشفية تقوم بتنظيم رحلات خلوية إلى البر مثل بر الدبدبة وأم الرمم ووادي الباطن وبر المطلاع وقضي.

وكانت أول هيئة إدارية لجمعية الكشافة الأهلية في الكويت تضم السيد جاسم محمد راشد القطامي رئيس الجمعية، والسيد عيسى أحمد محمد الحمد سكرتير الجمعية، والسيد إبراهيم محمد الشطي، والسيد سليمان العثمان، والسيد عبدالمطلب السيد رجب، والسيد يوسف العلي .

وفي نفس العام أوفدت الحكومة الكويتية أول بعثة كشفية قوامها ثمانية من الكشافة وقائد للمشاركة في المخيم الكشفي العالمي الثامن بكونتريو في كندا وكانت تضم: عيسى الحمد، اللواء عيسى الشعيب، سالم درويش، فوزان الفوزان، عبدالمجيد الهندي، عبداللطيف أحمد، أحمد عبدالرزاق وطارق البراك

وفي نفس العام تم الاعتراف بجمعية الكشافة الكويتية في المؤتمر الكشفي الخامس عشر في كندا. في مارس 1957م أقيم اجتماع اللجنة الكشفية العربية في دورتها الثالثة في الكويت. في مارس 1968 م أقيمت الدراسة العملية الأولى للشارة الخشبية في الكويت.

و في عام 1973 م أقيمت أول دراسة عربية لمساعدي قادة التدريب في الكويت.

وفي عام 2004 م أقيم اللقاء الأول لرواد الكشافة لمجلس التعاون الخليجي في الكويت.

الحركة الكشفية هي حركة تربوية تطوعية غير سياسية مفتوحة للجميع دون تفرقة في الأصل أو الجنس أو العقيدة وذلك وفقا للهدف والمبادئ والطريقة الكشفية وان الهدف من الحركة الكشفية المساهمة في تربية وتنمية الشباب لتحقيق اقصى ارتقاء بقدراتهم الروحية والعقلية والاجتماعية والبدنية كأفراد ومواطنين مسؤولين في مجتمعاتهم المحلية والقومية والعالمية.

المبادئ

تقوم الحركة الكشفية على أساس المبادئ التالية:

الواجب نحو الله: الالتزام بالمبادئ الروحية والعمل بأصول الشريعة وتقبل الواجبات التي تنتج طبقا لذلك.

الواجب نحو الآخرين: الولاء للوطن في انسجام وتوافق مع تعزيز السلام والصداقة والتفاهم مع جميع شعوب العالم «محليا - قوميا - عالميا».

الواجب نحو الذات: كل شخص ينخرط في الحركة الكشفية مسؤول عن تنمية ذاته.

