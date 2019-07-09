أول النهار

قام رئيس مجلس الادارة والمدير العام لـ (كونا) الشيخ مبارك الدعيج أمس بزيارة تفقدية لمكتب الوكالة في باريس للاطلاع على سير العمل وكيفية النهوض به.

واستعرض خلال الزيارة سبل رفع مستوى الخدمات الاعلامية بتنوع المواد الاخبارية لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها لإثراء نشرة (كونا).

واشار الى دور الإعلام الفعال في خدمة المجتمع ونشر الوعي الثقافي والتقريب بين الشعوب وذلك من خلال بث روح التسامح وعرض القضايا بمصداقية.

واستمع الشيخ مبارك الدعيج والوفد المرافق من مديرة المكتب مريم الزنكي الى شرح حول سير العمل في متابعة الاحداث المتسارعة على الساحة الفرنسية.

واكد اهمية الدور الذي يؤديه المكتب في متابعة الاحداث اليومية المهمة في فرنسا مشددا على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية المتمثلة في المصداقية والحيادية والشفافية، كما أكد ضرورة الحرص على التواصل مع المؤسسات الاعلامية الفرنسية وتبادل الخبرات والافكار بما يحقق اهداف الوكالة والرقي بخدماتها الاعلامية.

ويرافق المدير العام مدير ادارة التسويق والعلاقات العامة عصام الرويح.

