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أشاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية التي أسفرت عن تحقيق انجاز رفع تصنيف الكويت إلى الأسواق المالية الناشئة حسب تصنيف شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI للأسواق الناشئة، سعيا لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والرفع من مكانته محليا ودوليا.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير البلاد بقصر بيان امس وزير التجارة وزير الخدمات خالد الروضان وأعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ومجلس إدارة شركة بورصة الكويت ورئيس الشركة الكويتية للمقاصة ورئيسها التنفيذي.

من جانب آخر أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بهذا الانجاز معتبرا اياه خطوة مهمة في طريق تحقيق رؤية سمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي في المنطقة. وثمن سموه جهود الكوادر الوطنية المخلصة في جميع الجهات المعنية والتي أثمرت ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ في أحد أكبر المؤشرات العالمية وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية. وأكد سموه سعي الحكومة الدائم الى تنظيم نشاط سوق الأوراق المالية بما يتسم مع العدالة والشفافية وما يتوافق مع المعايير الدولية.

وكان سموه استقبل وبحضور وزير التجارة وزير الخدمات في قصر بيان امس نائب رئيس مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال المدير التنفيذي بالإنابة عثمان العيسى والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت بالتكليف محمد العصيمي ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة صالح السلمي وأعضاء مجلس المفوضين ومجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بمناسبة ترقية بورصة الكويت إلى تصنيف سوق ناشئ لدى مؤشرات (MSCI).