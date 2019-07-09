الأولى

أكد مجلس الوزراء اهمية تفعيل برامج وعمليات التخصيص في بعض الانشطة الحكومية وتنظيم دور القطاع الخاص بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتخفيف الاعتماد على النفط ورفع مستوى الاداء العام في الخدمات العامة.

واشاد المجلس في اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك بالجهود المبذولة في مشروع «التخصيص العام» والخطة التنفيذية والهيكلة المالية والذي تم اعتماده من قبل المجلس الاعلى للتخطيط.

وكانت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قدمت خلال الاجتماع عرضا للمشروع والذي من اهم اهدافه توفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين وتحقيق المزيد من العدالة في توزيع ناتج الاقتصاد من خلال توفير فرص عمل منتجة حقيقية بديلة في المؤسسات التي يتم تخصيصها .

كما استعرض مجلس الوزراء التقرير التحليلي حول الاستراتيجية الوطنية التنموية للجهات الحكومية واهمية تحديد مدى اتباع الجهات الحكومية للمسار التنموي ومدى تطابق خططها الاستراتيجية وبرامج الجهات الحكومية مع رؤية «كويت 2035».

وكلف مجلس الوزراء البلدية بسرعة اعادة تخصيص موقع كبد التخزيني لصالح الهيئة العامة للصناعة بعد اقتطاع المساحات اللازمة منه لمسار سكة الحديد وكذلك تخصيص موقع آخر للهيئة لأنشطة تخزين المواد الغذائية والدوائية.

من جانب آخر، ثمن مجلس الوزراء دور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في دعم جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لرفع الايقاف عن الرياضة من دون قيد أو شرط متطلعاً أن يكون هذا الانجاز انطلاقة قوية نحو استعادة الكويت مكانتها المعهودة والمتميزة في المجال الرياضي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اصدار صيغ الاستملاك للعقارات والأراضي التي تعترض تطوير مشروع جزيرة فيلكا على ان تتولى ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة للاستملاك. كما قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع سياسة تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني ووضع الخطط والبرامج التنفيذية وذلك بعد عرض قدمه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بشأن رؤية الهيئة العامة للاتصالات.