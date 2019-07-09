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الحملة أطلقتها «البلدية» للحد من الظاهرة في مناطق «الخاص»

«اطمئن».. أخلت 20 مسكناً من العزاب

فايز الزعل
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الثلاثاء 09 يوليه 2019

اعلنت البلدية ان حملة اطمئن التوعوية الهادفة للحد من ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي أسفرت في اسبوعها الاول عن إخلاء 20 عقارا من العزاب بعد استجابة ملاكها.
وذكرت (البلدية) في بيان لها امس أن الحملة أسفرت كذلك عن تحرير 47 محضر سكن عزاب، وتوجيه 320 إنذارا بملصق إخلاء، وقطع التيار الكهربائي عن 43 منزلا مخالفا.
وأوضحت أن جولات الفرق التابعة تسير وفق الخطة الموضوعة وطبقا للجدول الزمني المحدد مع مواصلة تلقيها بلاغات وجود سكن عزاب داخل المناطق السكنية النموذجية.
وأضافت أنها تتعامل بشكل جاد مع البلاغات سواء عن طريق الخط الساخن رقم (139) أو حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفادت بأن جهود الحملة متواصلة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ممثلة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الكهرباء والماء وشرطة البيئة للحد من ظاهرة سكن العزاب وآثارها السلبية اجتماعيا وأمنيا وخدماتيا.
ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات المختصة التابعة لها والإبلاغ عن حالات وجود سكن عزاب في المناطق السكنية، لاتخاذ الإجراءات الرقابية وتنفيذ الإخلاء تطبيقا للقوانين التي تحظر السكن في هذه المناطق.


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