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عواصم - الوكالات: لوحت ايران أمس بأن كل الاحتمالات ممكنة بما في ذلك تخصيب اليورانيوم الى مستوى العتبة اللازمة لانتاج سلاح نووي او الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار منذرة اوروبا بأنها ستنتقل الى الخطوة النهائية من خطة تخفيض التزاماتها باتفاق فيينا ردا على اي تصعيد في الأزمة في حين نصح الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمهورية الاسلامية بأنه تكون حذرة في تصرفاتها.

وبدأت إيران صباح امس تخصيب اليورانيوم بمستوى يفوق الـ4,5%، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إسنا نقلا عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي وقالت الوكالة تجاوزت إيران حد 4,5% في تخصيب اليورانيوم وذلك بعدما أعلنت إيران الأحد عن تخطيها حد 3,7% في تخصيب اليورانيوم الذي يفرضه الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وكشف المتحدث الإيراني امس أن من خيارات الخطوة الثالثة للتخصيب هي الوصول إلى 20% وهي النسبة اللازمة للبدء بسلسلة تخصيب بدرجة نقاء تصل الى 90% والتي تكفي لإنتاج سلاح نووي. وأوضح أنه ستقوم إيران بهدوء وبصورة مدروسة باتخاذ ما يتناسب مع حاجات البلاد مشيرا إلى أن أحد الخيارات يمكن أن يكون زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي. من جهة ثانية حذرت طهران امس الأوروبيين من أي تصعيد في رد فعلهم على قرارها تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي إنه في حال عمدت بعض الأطراف في الاتفاق النووي، إلى الإقدام على بعض التصرفات المستغربة عندها سنتجاوز الخطوات المقبلة وننتقل مباشرة إلى تنفيذ الخطوة الأخيرة. ولم يحدد موسوي طبيعة هذه الخطوة لكنه قال رداً على سؤال حول ما إذا كان الانسحاب من اتفاق فيينا ومعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية مطروحا إن كل الاحتمالات وهذا من ضمنها، ممكنة في المستقبل. يأتي ذلك فيما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ايران قائلا من الأفضل أن تتوخى إيران الحذر لأنها تقوم بالتخصيب لسبب واحد ولن أقول ما هو هذا السبب لكنه ليس جيدا. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن ايران تفعل الكثير من الاشياء السيئة.. لن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. وفي بروكسل دعا الاتحاد الاوروبي امس ايران الى وقف كل أنشطتها لتخصيب اليورانيوم المخالفة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي. وقالت الناطقة باسم الدبلوماسية الاوروبية مايا كوسيانسيتش ان الاتحاد الاوروبي قلق جدا ازاء ما أعلنته ايران.