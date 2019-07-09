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جدة - «كونا»: أكد الأمين العام لمنظمة «التعاون الاسلامي» د.يوسف العثيمين امس ان «مناسك الحج اجتماع ايماني وليس محفلا سياسيا لرفع الشعارات ما يؤدي الى ايذاء قاصدي بيت الله الحرام ضيوف الرحمن». ودعا العثيمين في تصريح بثته وكالة الانباء السعودية «واس» الدول الأعضاء في منظمة «التعاون الاسلامي» وحجاج المجتمعات الاسلامية الى التعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية والأجهزة القائمة على تنظيم شؤون وحماية امن الحجيج والاستفادة من مرافق الحج ومشاعره فيما خصصت له.

واشار الى مقررات اعلان المؤتمر الـ17 لوزراء خارجية المنظمة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان عام 1988 وأكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على خدمة الحرمين الشريفين وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لقاصديهما. واضاف ان مؤتمر عمان اكد خلال توصياته في حينها ان السعودية لاتسمح ان تقوم فئة من الحجاج برفع شعارات سياسية او مذهبية تعكر صفو سكينة بقية الحجاج والمعتمرين والزوار مثمنا في ذات السياق المتابعة الدائمة لشؤون الحجاج من قبل المملكة حكومة وشعبا.

ودعا العثيمين قاصدي بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة الى اغتنام فرصة العبادة في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة وأداء مناسك الحج كما شرعها الله وأوضحها رسوله صلى الله عليه وسلم والتفرغ لطلب المغفرة «بعيدا عن كل ما يشوش على الحجاج ويصرفهم عن الغاية العظيمة التي قدموا من اجلها».

وأشاد بكل ما هيأته السعودية للحجاج من تسهيلات وما تحشده من جهود لراحة وأمن وسلامة الحجيج معربا عن تهانيه للمسلمين الذين اكملوا استعدادهم لحج هذا العام سائلا الله العلي القدير ان يبلغهم بيت الله الحرام وأن يتقبل منهم.