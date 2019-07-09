الأولى

ألزم ديوان الخدمة المدنية الخبراء ومندوبي إعلان الأحكام العاملين في وزارة العدل ببصمة الحضور والانصراف الخاصة بالدوام الرسمي، واصفاً قرار وزير العدل باعفائهم من تلك البصمة بعدم الصحة، وداعياً الى العدول عنه، وإلى الالتزام الكامل بنظم الخدمة المدنية.

وقال الديوان رداً على كتاب الوزارة المؤرخ في 11/6/2019 بشأن تنظيم الدوام الرسمي لشاغلي وظائف الخبراء ومندوبي إعلان الأحكام إنه سبق أن أوضح في 5/7/2018 ضرورة الالتزام ببصمة الحضور والانصراف لشاغلي الوظائف المشار إليها، كما أكد أن تقرير عدم سريان نظام الدوام الرسمي ليس من بين اختصاصات الوزير، بل هو حق للديوان وحده. وطلب الديوان من وزير العدل موافاته بقرار تنظيمي متكامل بشأن الدوام الرسمي لفئتي الخبراء ومندوبي الإعلان ليتخذ اللازم بشأنهما من ناحية النظم المتكاملة لمعلومات الخدمة المدنية.

