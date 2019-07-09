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أردوغان: نستعد لتسلم منظومة «إس 400»


إسطنبول الوكالات: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تستعد لتسلم منظومة الدفاع الصاروخية الروسية «إس 400»، لكن لم يتحدد موعد تسلمها بعد. وقال أردوغان في مؤتمر صحافي من إسطنبول، امس «تبدأ حاليا الاستعدادات لبدء مرحلة تسليم منظومة إس 400»، موضحا: «المنظومات تم إعدادها لبدء تسليمها إلى تركيا، لكن لم يتضح بعد موعد محدد لتسلمها من روسيا».وأضاف أردوغان: «وزارة الدفاع التركية هي المعنية بأماكن نشر هذه المنظومات»، متابعا: «سيتم وضعها في أكثر المناطق خطرا على تركيا ونتمنى أن تعود بالخير على وطننا والعالم».


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