عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: بدأت إيران صباح امس تخصيب اليورانيوم بمستوى يفوق الـ4,5%، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» نقلاً عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي وقالت الوكالة «تجاوزت إيران حد 4,5% في تخصيب اليورانيوم»، وذلك بعدما أعلنت إيران الأحد عن تخطيها حد 3,7% في تخصيب اليورانيوم الذي يفرضه الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وكشف المتحدث الإيراني امس أن من خيارات «الخطوة الثالثة» للتخصيب هي الوصول إلى 20%، وهي النسبة اللازمة لإنتاج سلاح نووي.

وقال كمالوندي إن بلاده ستواصل خفض التزاماتها تدريجيا، موضحا أن طهران «جاهزة في الوقت ذاته للرجوع عن خفض التزامتها والعودة للظروف السابقة من الناحية التقنية إن بادرت الأطراف الأخرى إلى تنفيذ التزاماتها».

وحول الخيارات المطروحة حول الخطوة الثالثة أوضح أن «هنالك العديد من الخيارات وستقوم إيران بهدوء وبصورة مدروسة باتخاذ ما يتناسب مع حاجات البلاد»، وأشار إلى أن أحد هذه الخيارات يمكن أن يكون زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي». وصرح بحسب وكالة أنباء «فارس» بأن إيران ليست بحاجة إلى اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % في الوقت الحاضر ولكن إذا أردنا إنتاجه فليست هنالك أي عقبة أومشكلة بهذا الصدد بعد أن تجاوزنا نسبة 3.67 %».

وأكد أن مسالة رفع نسبة التخصيب إلى 20% أوحتى أكثر من ذلك مطروحة في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي كخيارات في الخطوات اللاحقة ولكن يتم العمل بكل منها حسب الحاجة وليس لمجرد أن الكمية الأكبر تخيف الطرف الآخر أكثر».

من جهة ثانية حذرت طهران امس الأوروبيين من أي تصعيد في رد فعلهم على قرارها تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي أنه في حال عمدت بعض الأطراف في الاتفاق النووي، إلى «الإقدام على بعض التصرفات المستغربة عندها سنتجاوز الخطوات المقبلة وننتقل مباشرة إلى تنفيذ الخطوة الأخيرة» من خطة خفض الالتزامات التي أعلنت إيران عنها في مايو.ولم يحدد موسوي طبيعة هذه «الخطوة الأخيرة»، خلال مؤتمر صحافي في طهران ردا على سؤال حول موقف بلاده في حال رد الأوروبيون «بشدة» على إعلانات طهران الأخيرة.ورداً على سؤال صحافي حول ما إذا كان الانسحاب من اتفاق فيينا ومعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية مطروحاً، كرر موسوي القول إن «كل الاحتمالات، وهذا من ضمنها، ممكنة في المستقبل، لكن لم يتخذ أي قرار بهذا الصدد».

يأتي ذلك فيما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ايران وقال للصحافيين إن إيران «من الأفضل أن تكون حذرة» بشأن توسيع نشاطها في مجال تخصيب اليورانيوم. وأضاف «من الأفضل أن تتوخى إيران الحذر لأنها تقوم بالتخصيب لسبب واحد ولن أقول ما هو هذا السبب لكنه ليس جيدا». وأشار الرئيس الأميركي إلى أن «ايران تفعل الكثير من الاشياء السيئة.. لن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا».

وفي بروكسل دعا الاتحاد الاوروبي امس ايران الى «وقف» كل أنشطتها لتخصيب اليورانيوم المخالفة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.وقالت الناطقة باسم الدبلوماسية الاوروبية مايا كوسيانسيتش «نحض ايران بقوة على وقف أنشطتها التي تتعارض مع التزاماتها الواردة في اطار» الاتفاق النووي «والعودة عنها» مضيفة ان الاتحاد الاوروبي «قلق جدا» ازاء ما أعلنته ايران في نهاية الاسبوع.

وكانت فرنسا وبريطانيا والمانيا حذت ايران على وقف جميع انشطتها النووية وعدم تخصيب اليورانيوم لمستويات تتجاوز النسبة المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015.

