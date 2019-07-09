عربيات ودوليات

واشنطن- أ.ف.ب: أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس أنّ إيران ستواجه مزيدا من العقوبات ردا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي الموقع العام 2015. وكتب بومبيو على «تويتر» أنّ «التطور الأخير في البرنامج النووي الايراني سيؤدي الى المزيد من العزلة والعقوبات على الامم العودة الى السياسة القديمة التي تحظر التخصيب، إن امتلاك النظام الايراني لاسلحة نووية سيشكل تهديدا أكبر للعالم».

وهذا أول رد اميركي على ما اعلنته ايران حول تخصيب اليورانيوم.وبعيد ذلك، اعلنت الخارجية الاميركية أن بومبيو سيدلي بتصريح للصحافيين.

