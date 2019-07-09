عربيات ودوليات

طهران الوكالات: اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بتغريدة له على «تويتر» إن «احتجاز بريطانيا غير المشروع للناقلة الإيرانية يعتبر سابقة خطيرة ويجب أن ينتهي الآن».

من جهته توعّد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي امس بريطانيا بالرد على احتجازها ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق، بحسب ما أوردت وكالتا أنباء إيرانيتان.

وقال حاتمي إن احتجاز ناقلة النفط «لن يمر من دون رد منا» بحسب ما نقلت عنه وكالتا «إسنا» و«تسنيم».وأضاف وزير الدفاع الإيراني خلال مراسم دخول زوارق الخدمة في ميناء بندر عباس أن خطوة بريطانيا «تعتبر قرصنة بحرية».

واحتجزت سلطات جبل طارق التابع لبريطانيا قبالة أقصى جنوب إسبانيا الخميس ناقلة النفط «غريس 1» البالغ طولها 330 مترا والقادرة على نقل حمولة تبلغ مليوني برميل.وبحسب سلطات جبل طارق فان اعتراض السفينة تم في المياه الاقليمية البريطانية.وقال فابيان بيكاردو رئيس حكومة جبل طارق «نعتقد ان السفينة غريس1 تنقل شحنة من النفط الخام الى مصفاة بانياس في سوريا وهي تخضع لعقوبات الاتحاد الاوروبي ضد سورية».

وتنفي إيران هذه الاتهامات وتقول إن السفينة تم اعتراضها في المياه الدولية.والجمعة أعلن النائب العام في جبل طارق أن المحكمة العليا أصدرت قرارا يتيح احتجاز السفينة لمدة 14 يوما. ويأتي احتجاز السفينة في وقت يشهد توترا في العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي الذي يبحث كيفية الرد على تخطي طهران سقف تخصيب اليورانيوم الذي يحدده الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

