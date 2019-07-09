عربيات ودوليات

موسكو- بكين- أ. ف. ب: أعرب الكرملين امس عن «قلقه» من قرار طهران البدء بتخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني داعيا إلى «مواصلة الحوار». وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بسكوف في مؤتمر صحافي أن «روسيا تريد قبل كل شيء مواصلة الحوار وبذل الجهود على المستوى الدبلوماسي»، متهماً الولايات المتحدة بأنها المسؤولة عن التوتر الحالي. وتابع المتحدث «لقد حذرت روسيا والرئيس فلاديمير بوتين من التبعات الحتمية لوضع إحدى الدول الأطراف في الاتفاق حداً لالتزاماته عبر الانسحاب. نرى الآن بأسف هذه النتائج».

وأكدت إيران أمس الأول أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني ما قوض أكثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015، رداً على انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب من الاتفاق في مايو 2018 وفرضها عقوبات على طهران.

من جهتها اعتبرت الصين امس ان «التنمر الاحادي» الذي تمارسه الولايات المتحدة كان السبب وراء تصعيد الأزمة المتعلقة بالملف النووي الإيراني. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ خلال مؤتمر صحافي في بكين أن «الحقائق تظهر أن التنمر الأحادي بات بالفعل متفاقماً يوما بعد يوم».

وأضاف أن «الضغوط القصوى التي مارستها الولايات المتحدة على ايران هي السبب الرئيسي وراء الأزمة النووية الإيرانية».

