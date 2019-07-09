عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التنسيق بين روسيا وإسرائيل في سورية، وأكدا أهمية استمراره عبر القنوات العسكرية بين البلدين.

وذكر الكرملين أن بوتين ونتانياهو تطرقا، خلال مكالمة هاتفية امس جاءت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي إلى «قضايا التنسيق الروسي الإسرائيلي على المسار السوري وركزا على نتائج الاجتماع الثلاثي بين مسؤولي الأمن الروسي والإسرائيلي والأميركي في 25 يونيو الماضي».

الى ذلك قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبريت إن ليس لبلاده أي قوات على الأرض في سورية. وأضاف المتحدث إن «لا خطط لدى ألمانيا لتغيير ذلك».

وجاء ذلك غداة طلب الولايات المتحدة من ألمانيا تقديم قوات برية لمكافحة الإرهاب في شمال سورية، معززة بذلك الضغوط لالتزام عسكري أكبر من قبل برلين.

وقال الممثل الأميركي الخاص لسورية جيمس جيفري لصحيفة «دي فيلت» الألمانية «نريد من ألمانيا قوات برية لتحل محل جزء من جنودنا» المنتشرين في إطار مهمة دولية لمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة تجري مناقشتها حاليا.

على صعيد اخر ذكرت مواقع مؤيدة لحكومة النظام السوري على وسائل التواصل الاجتماعي أن الرئيس السوري بشار الأسد، قد أجرى تغييرات في صفوف قيادات أجهزته الأمنية شملت اللواء جميل حسن رئيس إدارة المخابرات الجوية منذ عام 2009، والملقب بـ «عرَّاب البراميل المتفجرة»، وعيَّن بدلاً منه نائبه اللواء، غسان إسماعيل، في إدارة المخابرات الجوية.

شملت التغييرات شعبة المخابرات العامة أيضاً، حيث جرى تعيين اللواء، حسام لوقا، بدلاً من اللواء، ديب زيتون، كرئيس للشعبة، فيما تم تعيين اللواء، ناصر العلي، رئيساً لشعبة الأمن السياسي خلفاً لحسام لوقا.

وبحسب المعلومات، فقد تمت تنحية جميل الحسن من منصبه بعد أيام على تمديد خدمته عاماً إضافياً، وعيّن نائبه عوضاً عنه.

وجميل حسن هو واحد من الأسماء التي يعرفها السوريون جيداً، والذي كوَّن مع غيره ما يعرف لديهم باسم «الصندوق الأسود» الذي يشير إلى الدائرة الضيقة القريبة من النظام في سورية،وكان واحدا من 13 عسكرياً ومسؤول سجون قالت الولايات المتحدة في عام 2016 إنهم مسؤولون عن الهجمات على المدن والمناطق السكنية والبنية التحتية المدنية، فضلاً عن أعمال التعذيب.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على حسن، بسبب دوره في الحملة، كما أنه متهم بارتكاب جرائم حرب، إلى جانب كبار مسؤولي نظام الأسد، ووضعت منظمة الإنتربول لمكافحة الجرائم الدولية قبل أشهر إشارة حمراء على اسمه. واعلنت ألمانيا العام الماضي أنها تسعى للقبض على حسن، قائلة إن جهاز الاستخبارات التابع له متورط في جرائم حرب.

