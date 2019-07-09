عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: وافق مجلس النواب المصري على مجموع مواد مشروع قانون الاقامة ومنح الجنسية للأجانب، وأحاله الى مجلس الدولة لمراجعته قبل عرضه على جلسة عامة لاحقة للبرلمان من اجل التصويت النهائي عليه.

وينص المشروع القاضي بتعديل بعض احكام قانون دخول واقامة الأجانب مصر على انه يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل اجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة او لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة او بانشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، او بايداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كايرادات مباشرة تؤول الى الخزانة العامة للدولة او كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي.

وتكون موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوحدة المتخصصة بفحص طلبات التجنس والتي ستنشأ وفقا لنص القانون بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس. على ان تضم تلك الوحدة في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية ويكون للوحدة امانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة.

كما يتم تشكيل الوحدة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها وقواعد واجراءات تقديم طلبات التجنس المشار اليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بطريقة التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية، فقد نص مشروع القانون على ان «يُقدم طلب التجنس وفقا للمادة في مقر الوحدة او على موقعها الالكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد اداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار اميركي، او ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج. ولمقدم الطلب ابداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات. وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الاقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة اشهر، وذلك لاستكمال الاجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائي بشأن الطلب.

وقد قسم مشروع القانون الأجانب من حيث الاقامة الى الفئات التالية: اجانب ذوي اقامة خاصة، وأجانب ذوي اقامة عادية، الى جانب اجانب ذوي اقامة مؤقتة.

وجاءت موافقة المجلس على مجموع مواد مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي اعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأوضحت اللجنة المشتركة ان مشروع القانون يستهدف استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، لافتة الى ان منح الجنسية المصرية لا يصدر بها قرار من مجلس الوزراء الا بعد استطلاع رأى كل الجهات الأمنية المعنية بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي.

