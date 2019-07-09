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الرياض - الوكالات: وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد سنوياً، وفق ما اعلنت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

وأكد وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ان الوزارة ستعمل عاجلاً عبر وكالاتها المختلفة لانفاذ امر الملك سلمان من خلال متابعة اجراءاتهم عبر سفارات المملكة في مصر والأردن وانهاء جميع الاجراءات المتعلقة بقدومهم لأراضي المملكة عبر طائرات خاصة وتقديم كل التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

ورفع آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه «اللفتة الكريمة تجاه فلسطين وشعبها الشقيق التي تأتي في سياق تعاهد قادة هذه البلاد المباركة اشقاءهم في فلسطين التي تمثل قضيتها ثوابت اساسية راسخة عبر عقود من الزمان».

الجدير بالذكر انه سيصل عدد الحجاج المستضافين من اسر شهداء فلسطين بعد هذا الأمر الكريم الى 17 الف حاج وحاجة الذي تنفذه الوزارة وتقدم خلاله خدمات متكاملة وبرامج متنوعة للمستضافين.

