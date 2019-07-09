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غزة - الوكالات: اقر جيش الاحتلال الاسرائيلي بأن قوة خاصة تابعة له فشلت في تنفيذ عملية تسلل استخباراتية في قطاع غزة، يوم 11 نوفمبر وقتل فيها ضابط اسرائيلي برتبة عقيد، وأصيب آخر بجروح متوسطة. وقال الجيش في بيان ان القوة الخاصة ارتكبت عدة اخطاء خلال العملية، التي استشهد فيها ستة فلسطينيين احدهم قيادي في كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.

وأضاف البيان ان العقيد ام قد قُتل برصاصة اطلقها ضابط آخر باتجاه مقاتلين في حماس. والتوغل السري الذي نفذته وحدة من القوات الخاصة الاسرائيلية تم تقديمه على انه عملية استخبارية رُصِدَ خلالها الجنود بالقرب من خان يونس بجنوب قطاع غزة.

ولم تعقب حماس على الفور على رواية الجيش الاسرائيلي بشأن تلك العملية، التي تعد اول اقرار رسمي بفشلها. وزعم تحقيق اجراه الجيش ان القتيل والجريح الاسرائيليين اصيبا عن طريق الخطأ برصاص زميل لهما. وأفاد بأن العملية فشلت تماما، بسبب اخفاق عملياتي في الاعداد والتنفيذ، اضافة الى السلوك التكتيكي الخطأ على الأرض. كما انه لم يتم تعزيز القوة الخاصة حسب الحاجة، وكانت هناك ثغرات تكررت في مهام مماثلة، والأخطر هو ان القوة لم تكن على مستوى المهمة وفق تحقيق جيش الاحتلال الذي لم يكشف عن اهداف تلك العملية الاستخباراتية.

الى ذلك قال الجيش الاسرائيلي امس انه اسقط طائرة مسيرة اجتازت البلاد من قطاع غزة. وقال الجيش انه حصل على الطائرة عقب اسقاطها ويقوم بفحصها. وعادة ما تستخدم الطائرات المسيرة للاستطلاع على طول الحدود بين اسرائيل والقطاع الفلسطيني. ومن غير الواضح ان كانت لدى هذه الطائرات القدرة على تنفيذ هجمات. على صعيد اخر دعت جامعة الدول العربية امس فرنسا الى الغاء قرار تسمية ساحة بباريس باسم (ساحة القدس) مشددة على رفضها لهذا القرار الذي وصفته بأنه مخالف لقرارات الشرعية الدولية. وأعرب الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة د. سعيد ابو علي في تصريح صحافي عن استنكاره لقرار رئيس بلدية باريس ان ايدالغو تسمية الساحة بهذا الاسم ودعوة رئيس بلدية الاحتلال في القدس المعروف بمواقفه المعادية للشعب الفلسطيني وبتشجيعه لعمليات الاستيطان لحضور تدشينها. وأشار ابو علي الى السياسة التي تعتمدها فرنسا التي تعتبر القدس الشرقية ارضا محتلة وجزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مطالبا فرنسا بلد العدل والمساواة والحرية وحقوق الانسان بضرورة الغاء هذا القرار المنافي لهذه القيم. واعتبر هذا القرار في حال بقائه مكافأة للاحتلال وتشجيعه على مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والامعان في ممارساته العنصرية وتهويد القدس وانتهاكاته للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية مضيفا ويعد في الوقت ذاته تعديا واغفالا للوجود والحقوق العربية المسيحية الاسلامية.

