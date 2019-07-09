عربيات ودوليات

عمان- «كونا»: اكد رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز ان بلاده لن تقبل «اي مساومة او مشروع او صفقات او حل» يلغي حق الفلسطينيين المشروع بانهاء الاحتلال واقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في تصريح صحافي مشترك للرزاز ونظيره الفلسطيني محمد اشتية عقب لقاء ثنائي تبعه جلسة مباحثات موسعة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين. وتابع الرزاز عرض الموقف الاردني من القضية الفلسطينية وقال «لا يمكن ان نفكر او نقبل بحل اقتصادي لا كبديل او بمعزل عن الحل السياسي» مشددا على ان القضية الفلسطينية تعتبر مصلحة وطنية اردنية عليا.

وفيما يتعلق بموضوع مدينة القدس قال «لا تنازل عن القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية ولا مساومة اطلاقا بهذا الملف»، لافتا الى ان الاردن يسعى دائما للسلام «ولكن طريق السلام واضحة وتكون من خلال اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وتعويضهم».

