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الخرطوم - واشنطن - الوكالات: اكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق اول عبدالفتاح برهان في حديث لقناة «العربية» انه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل المجلس السيادي وقال ان «هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول الى اتفاق بين الأطراف» السودانية مشيرا الى «جهات سياسية تتربص بالثورة».

وأوضح انه «لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي». وتحدث عن عملية تشاور مع «شركائنا في قوي الحرية والتغيير حول الأسماء التي سيتم ترشيحها للمجلس السيادي». وشدد برهان على ضرورة «توحيد الخطاب مع الشركاء للخروج من هذه المرحلة».

وذكر انه يجري حالياً «التخطيط الآن لهذه المرحلة التأسيسية لبناء سودان جديد»، ملمحاً الى ان «العسكر قد يبتعدون عن الحكم بعد انقضاء الفترة الأولى».

