آراء

منذ أنا طفل بمرحلة رياض الأطفال «الروضة» بمنتصف العقد السابع من القرن الماضي وأنا أغني مع زملائي بذلك الزمن الجميل «هذي الكويت صلي على النبي» ونحن فرحين بصلاتنا على سيد الخلق وفرحين بنهضة وتقدم بلدنا على كل الأصعدة، ونرى مستقبلنا الذي كنا نراه بالذين اكبر منا في العمر وهم بالمرحلتين المتوسطة والثانوية أنهم كبار سنا وباتوا اقرب منا للدراسة الجامعية أو الدخول بعالم العمل وكنا وهم كذلك يرددون مثلنا «هذي الكويت صلي على النبي» وكنا نرى كذلك آباءنا وأجدادنا وهم يعملون ويعمرون البيوت بخيرات الله وخيرات هذا الوطن الغالي وواقع حالهم يقول «هذي الكويت صلي على النبي»، ولكن اليوم تبدل الحال من تقدم وتطور لوقف عقارب الساعة والتاريخ عند ذلك الزمن الذي كان فيه الصلاة على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فرحا وخشية من العين والحسد على ما كنا نحن فيه من تطور وتقدم مستمر.

ولكن اليوم ونحن نعيش درجة الحرارة التي تفوق ال50 مئوية ونقول الحمد لله أننا بالكويت الغالية إلي باتت أغلب أمورنا الحياتية مكيفة ومبردة وباتت اغلب الخدمات الحياتية بالبلاد مجمدة وتتقدم بسرعة السلحفاة ومع هذا نقول «هذي الكويت صلي على النبي»، وصحيح أننا نعيش بظل سلطتين كل منها يتكل على الآخر وكل من أعضائهما يداري على خبزته وبات حال البلاد والعباد آخر همهم وأصبح المواطن وهمومه آخر أولويات هاتين السلطتين ولم يعد المواطن يذكر إلا في الحملات الإعلانية للانتخابات وتصريحات المسؤولين الحكوميين وكل هذا ونحن نقول «صلي على النبي»، ومع مأساة الشوارع وتطاير الحصى وعدم الوصول للخلطة المناسبة وكأننا بدولة حديثة العهد بالطرق ونعيش في ظل رعاية سكنية على أستلم على الخريطة وأنتظر الفرج حتى تسكن ونحيا في خدمات صحية سلامات بكل قطاعات الصحة وتردي عام بالتركيبة السكانية بحيث بتنا ككويتيين أقلية عددية في وطننا بسبب العشق الأزلي للغريب ونشوف الهبوط المستمر بمستوى التعليم ونسمع كلمة فساد أكثر من أن يسمع المواطن اسمه وبات واقع حال أبنائنا يقول أنتم جيل البطالة وطابور انتظار العمل وأصبحنا نعيش ونحيا شكوى بنات الكويت الذين لم يأتهم النصيب والمطلقات والأرملة التي لم ترزق بذرية بعد حصولها على سكن يؤمنها غدر الزمن وأيقنا أن الكويتي من الجنسين هو النقطة التي توضع بآخر الكلام ومع ذلك نقول «هذي الكويت صلي على النبي».

ومع كل هذا الذي ذكرناه واستمرارنا بقول «هذي الكويت صلي على النبي» يخرج لنا عدد من الذين وصلوا المقاعد المخملية ويصفون بالمسؤول ومع جلوسهم على هذه المقاعد يتغير فكرهم ونظرهم لواقعية الأمور وتصح كل الهموم والمشاكل التي تمس وتهم المواطن الكويتي في طي النسيان وتتحول الحياة لفضاء اخضر جميل ويأتي الإبعاد للبعض منهم فبتنا نقرأ ونسمع العجب العجاب وآخر هذا العجب هو ان الكويت لم يعد لها أي هم سوى أن نقوم بتخصيص مليوني دينار اي ما يعادل 6 ملايين دولار أميركي تقريبا حتى نخصي الكلاب الضالة بالشوارع (أعزكم الله) وأن عملية خصي الكلب تبدأ بـ 50 ديناراً وتزيد على حسب وضع الكلب الصحي. والمسؤول أو الناشط الآخر يقول للكويتيين بصوت عالٍ استعدوا لشرب حليب الصرصور (الزهيوي) لكونه أفضل من حليب البقر.

اما موضوع صرصور المحيط الهادي الذي يلد ويرضع صغاره لم نسمع عنه إلا بهذه الأيام العصيبة بس السؤال المهم هنا هل حليب الصرصور ينفع لتصنيع الجبن والروب الرائب؟ وهل يمكن تحويله لحليب بودر للتموين أم فقط سائل؟ وهل يمكن توفيره بصورة قليل الدسم ولا نوع الصرصور المذكور من فئة كامل الدسم؟ وهل هذا الحليب زين لمرضى القولون؟ وعقب هذين الخبرين ما أقول إلا «هذي الكويت صلي على النبي».

وبالختام نحن على يقين تام أن بهذا الزمن كل شيء بات ممكنا وبتنا نتقبل أي شيء ونتماشى مع كل حديث وجديد ونتقبل الأمور التي لم نكن نتقبلها سابقا بس حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له ولهذا اقول إن الكويتيين لهم عقل فاحترموا عقولنا تكفون كافي علينا التردي بالحال العام والإحباط المستمر مع الفساد الدائم والمتكاثر بشكل متصل شبه يومي، ولذا أتمنى على المسؤولين الأفاضل لا تصرحوا إلا بما هو واقعي وعملي ومفيد للوطن والمواطن وهم راح نقول «هذي الكويت صلي على النبي»، والحين بعد خصي الكلاب وحليب الزهيوي ما ظل فيها شيء يسوي نحجي فيه سوى الدعاء لرب البيت سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وشر ويفكهم من شطحات ونطحات الجالسين على مقاعد المسؤولية، ولا يصح إلا الصحيح.

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مواطن خبل يقول: أبارك لنواب الأمة بداية العطلة الصيفية بعد التعب والمجهود بدور الانعقاد الماضي، والرد بالمثل العراقي العتيج «مو كل من صخم وجهه قال آني حداد» وأنت أعقل بس يا مواطن.

