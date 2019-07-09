آراء

لا نعلم بعد إن كان قانون المحاماة الجديد يشمل خريجي كلية الشريعة في جامعة الكويت فقط أم يشمل خريجي كليات الشريعة في البلدان الإسلامية، كخريجي طالبان- الطلبة مثلا. لقد ساءت أعمال سياسيينا كثيرا وتجاوزت الحدود ووصلت لأبعد من منتهاها وقطعا لن تقف لهذا الحد.

في الكويت أُرهقت أجهزة الدولة ومؤسساتها من أفعال وممارسات هؤلاء السياسيين بدءا من تفعيل الوساطات السياسية منذ بدأ العمل على تخريب العمل السياسي المرتبط بمجلس الأمة على وجه الخصوص ومن ثم الوساطات غير السياسية التي تمارس بمناسبة أو دون مناسبة لسبب أو دون سبب. والدولة الممثلة بوزرائها لم ترغب بعد بالوقوف ضد تلك الممارسات المشينة بحق الوطن ومواطنيه.

لا شك أن كويت اليوم تعيش في أسوأ مرحلة من مراحل عمرها، ويأتينا من يؤكد تأخرنا وتراجعنا ممثلا بمجلس غير مسؤول نهائيا عن مصالحنا، إن كان في الخفاء فقد قام النواب وهم الأكثر على إنجاز المعاملات غير القانونية غرضها «نفع واستنفع» على حساب الأكفاء والأحق من أبناء الوطن، وأما في العلن فتبدأ المسألة بالمشادات والمناوشات وتصفية الحسابات السياسية و«الباصجة». ومرورا بمناقشات القوانين، تلك التي لن ترى البشرية مطلقا مثلها كـ «راتب بلا عمل للمتزوجة» وآخرها ضم خريجي الشريعة لممتهني مهنة القانون والحقوق وبنفس الوقت منع معلمي المهنة من ممارستها. ذلك انحراف تشريعي.. لا يعبر إلا عن انحراف في العقل والمنطق والثقافة لدى الغالبية من سياسيينا والكثير من أبناء الشعب الذي أوصل هؤلاء السياسيين إلى سدة القرار. المسألة برمتها تراكمات وتبعات عبث إداري وسياسي عانينا منه طوال الأربعين سنة الماضية ولا أعتقد أننا وصلنا لذروة نتائجة بعد.

مرورا على كل ما سبق دائما أتساءل عن الإصلاح.. وأنتهي بالبحث عن رغبة الحكومة بالإصلاح دون جدوى. أعلم ومتأكد أن سطحية هؤلاء السياسيين وعبثهم المستمر في أروقة الدولة أمر يتلاشى بسهولة عند البدء بالإصلاح لكن المهم الآن من أين يأتي ذلك الإصلاح؟ المسألة سوف تسوء أكثر وأكثر قبل أن يشعر أحد أن عليه التحرك.

