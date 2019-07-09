دوليه

وضعت البرازيل حدا لصيام عن الألقاب الكبيرة دام 12 عاما بتتويجها على أرضها بلقب كأس «كوبا أميركا» بتغلبها على بيرو 3-1 أول من أمس في المباراة النهائية للنسخة السادسة والأربعين.

وعلى ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو وأمام 70 الف متفرج، سجل إيفرتون (15) وغابرييل جيسوس (45+3) وريشارليسون (90 من ركلة جزاء) للبرازيل، وباولو غيريرو (44 من ركلة جزاء) هدف بيرو.

وهو اللقب التاسع للبرازيل في البطولة القارية والأول منذ لقب 2007 في فنزويلا. وتثبت بطلة العالم 5 مرات آخرها عام 2002، قاعدة التتويج بكوبا أميركا في كل مرة استضافت فيها البطولة، وذلك للمرة الخامسة.

واستضافت البرازيل البطولة القارية أعوام 1919 و1922 و1949 و1989 ونجحت في كل مرة بالتتويج بلقبها. أما الألقاب الأربعة الأخرى فجاءت خارج قواعدها أعوام 1997 في بوليفيا و1999 في بارغواي و2004 في بيرو و2007 في فنزويلا.وتقام النسخة المقبلة العام المقبل في الأرجنتين وكولومبيا.

وجددت البرازيل فوزها على بيرو في النسخة الحالية بعدما كانت سحقتها بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات.

في المقابل، فشلت بيرو في إحراز اللقب الثالث في تاريخها بعد عامي 1939 و1975. وقال لاعبها إديسون فلوريس «كانت مباراة استغلوا فيها أخطاءنا وحولوها كلها الى أهداف».ولعبت البرازيل بعشرة لاعبين في الدقائق العشرين الأخيرة دون أن تنجح بيرو في استغلال النقص العددي، بل ان شباكها تلقت هدفا ثالثا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من ركلة جزاء.ولم يغير مدربا المنتخبين البرازيلي تيتي وبيروفي الأرجنتيني ريكاردو غاريكا في تشكيلتيهما اللتين خاضتا نصف النهائي ضد الأرجنتين وتشيلي على التوالي. وكان جناح تشلسي الإنكليزي ويليان، بديل نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار الذي اضطرته الإصابة إلى الانسحاب من البطولة، أبرز الغائبين عن تشكيلة البرازيل بسبب الإصابة.

وكانت بيرو البادئة بتهديد مرمى حارس ليفربول الإنكليزي أليسون بتسديدة قوية لكريستيان كويفا من ركلة حرة مباشرة بجوار القائم الأيمن (3).ولم تتأخر البرازيل في افتتاح التسجيل عبر جناح غيرميو إيفرتون بتسديدة «على الطاير» بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي جيسوس تابعها على يمين الحارس بيدرو غاييسي (15).وهو الهدف الثالث في البطولة لإيفرتون، أحد المستفيدين أيضا من انسحاب نيمار كونه ضمن مركزا أساسيا في تشكيلة السيليساو. وكاد لاعب وسط برشلونة الإسباني فيليبي كوتينيو يضيف الهدف الثاني عندما تلقى كرة من زميله السابق في ليفربول روبرتو فيرمينو داخل المنطقة فتابعها بيمناه بجوار القائم الأيمن للحارس غاييسي (25)، ورأسية لفيرمينو من مسافة قريبة فوق المرمى (36).

وحصلت بيرو على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد مدافع باريس سان جرمان الفرنسي ثياغو سيلفا اثر تمريرة داخل المنطقة لكويفا تم التأكد منها باللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو «فار» فانبرى لها القائد المخضرم غيريرو (35 عاما)، مهاجم إنترناسيونال البرازيلي حاليا وهامبورغ وبايرن ميونيخ الألمانيين سابقا، على يمين الحارس أليسون الذي ارتمى على الجهة المقابلة (44).وهو الهدف الرابع عشر لغيريرو في كوبا أميركا، معززا سجله كأفضل الهدافين الحاليين بفارق ثلاثة أهداف عن الهدافين التاريخيين للمسابقة الارجنتيني نوربرتو منديز والبرازيلي زيزينيو.وأعاد جيسوس التقدم للبرازيل بعد أربع دقائق وتحديدا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عندما قطع فيرمينو كرة في منتصف الملعب ومررها إلى لاعب وسط برشلونة الإسباني أرثر فهيأها بدوره إلى مهاجم جيسوس عند حافة المنطقة فروضها لنفسه داخلها وتابعها بيمناه على يمين الحارس.وتلقت البرازيل ضربة موجعة منتصف الشوط الثاني بطرد جيسوس لتلقيه الانذار الثاني (70). وأنقذ أليسون مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية لميغل تراوكو من داخل المنطقة وأبعدها إلى ركنية (73)، كاد إديسون لفوريس يدرك منها التعادل مستغلا كرة مرتدة من الدفاع البرازيلي سددها قوية بيسراه بجوار القائم الأيمن (74). واحتسب الحكم التشيلي روبرتو أندريس توبار فارغاس ركلة جزاء للبرازيل اثر اعاقة ايفرتون داخل المنطقة من مدافع بال السويسري كارلوس ثامبرانو وسط احتجاجات من لاعبي بيرو على ان الاحتكاك كان بالكتف، فلجأ الى تقنية الفيديو قبل أن يؤكد قراره. وانبرى للركلة مهاجم ايفرتون الانكليزي ريشارليسون، بديل فيرمينو، على يمين الحارس (90). واحتسب الحكم ست دقائق وقتا بدل ضائع دون أن تتغير النتيجة.

