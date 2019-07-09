دوليه

اعتبر مدافع البرازيل ماركينيوس إنه «من المحبط» انتقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للتحكيم، مؤكداً أن عليه «تقبل الهزيمة». وصرح ماركينيوس عقب النهائي الذي استضافه ملعب ماراكانا: «من المحبط أن يدلي لاعب بهذه الجودة تلك التصريحات، مهاجم يشيد به الكل.. الحكام أيضا منحوا الكثير لصالح برشلونة ومنتخب بلاده، ولم يتحدث عن الفساد في التحكيم». وأضاف لاعب باريس سان جرمان: «هو خسر وعليه أن يقبل ذلك (أمام البرازيل في نصف النهائي).. في المونديال خسرنا أمام بلجيكا رغم أننا قدمنا أداء جيدا، لكن بلجيكا دافعت وفازت، ينبغي أن نتذوق أيضا طعم الهزيمة». وأكد مدافع «السيليساو» أن البرازيل هو «المنتخب الأجدر والأحق باللقب بكل وضوح». وتابع «ليس دائما الفريق الذي يقدم أداء جميلا يكون هو البطل، في كأس العالم تأهل إلى النهائي فريقان قدما عملا كبيرا (فرنسا وكرواتيا)، لكنهما لم يكونا صاحبي أفضل أداء كروي.. أعتقد أن فوزنا أكثر من مستحق».

