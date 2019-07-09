دوليه

أكد المنتخب الأميركي سيطرته على كرة القدم النسائية بتتويجه باللقب الرابع في تاريخه والثاني تواليا عندما تغلب على نظيره الهولندي 2- 0 اول من امس على ملعب «غروباما» في ليون في المباراة النهائية للنسخة الثامنة من كأس العالم 2019 في فرنسا. وسجلت ميغان رابينو (61 من ركلة جزاء) وروز لافيل (69) هدفي الولايات المتحدة التي توجت بلقبها الرابع في تاريخها بعد 1991 و1999 و2015، فيما فشلت الهولنديات في أول مباراة نهائية في ثاني مشاركة لهن في العرس العالمي.

والفوز على هولندا هو السابع تواليا للولايات المتحدة في النسخة الحالية، بعد ثلاثة انتصارات في دور المجموعات على تايلند وتشيلي والسويد في المجموعة السادسة، وعلى اسبانيا 2-1 في ثمن النهائي، وفرنسا المضيفة بالنتيجة ذاتها في ربع النهائي، وإنكلترا 2-1 أيضا في نصف النهائي. وانفردت الولايات المتحدة بالرقم القياسي في عدد المباريات التي لم تهزم فيها في النهائيات رافعة رصيدها إلى 17 مباراة دون خسارة ففضت الشراكة مع ألمانيا التي حققت الرقم بين عامي 2003 و2007، كما عززت الولايات المتحدة رقمها القياسي في عدد الانتصارات المتتالية برفعه إلى 12 فوزا بفارق فوزين عن انجاز النرويج بين عامي 1995 و1999.

في المقابل، خاضت هولندا بطلة كأس أوروبا قبل عامين المباراة النهائية للعرس العالمي للمرة الأولى في تاريخها وفي ثاني مشاركة فقط في النهائيات بعد الأولى في النسخة الماضية عندما بلغت ثمن النهائي. ومنيت هولندا، بطلة أوروبا عام 2017، بإشراف المدربة سارينا فيغمان بخسارتها الأولى بعد 12 فوزا متتاليا في البطولات الكبيرة، وتوقفت غلتها التهديفية عند 23 هدفا في مبارياتها العشر الأخيرة وارتفع عدد الأهداف التي دخلت مرماها إلى خمسة.

وعادت النجمة رابينو إلى التشكيلة الأميركية بعد غيابها عن الدور نصف النهائي أمام إنكلترا بسبب الإصابة في الفخذ، وحملت شارة القائدة.وكذلك عادت نجمة برشلونة الإسباني ليكي مارتنز إلى صفوف هولندا بعد تعافيها من إصابة في أصبع القدم منعتها من خوض الشوط الثاني في نصف النهائي ضد السويد. وكانت رابينو التي احتفلت الجمعة بعيد ميلادها الرابع والثلاثين في الموعد وافتتحت التسجيل رافعة رصيدها إلى 6 أهداف في البطولة ولحقت بمواطنتها أليكسندرا مورغان والإنكليزية ألين وايت الى صدارة لائحة الهدافين، لكن رابينو توجت بلقب الهدافة كونها سجلت أهدافها الستة في عدد أقل من الدقائق في البطولة مقارنة مع شريكتيها.

